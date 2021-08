Walter Nudo dopo due ictus e l’intervento al cuore ha cambiato vita

E’ al Corriere della Sera che Walter Nudo ha raccontato non solo dei due ictus e dell’intervento al cuore ma anche come e perché è cambiata la sua vita. Tutto è già nel suo libro “La vita accade per te” e Nudo spiega che aveva tutto ma non era felice. Adesso confida che non ha più soldi ma che ha scoperto davvero cos’è la felicità. Walter Nudo è passato dalla tv all’avere tutto ciò che desiderava ma nella vita ha fatto non solo l’attore e il protagonista nel piccolo schermo. Anche il pizzaiolo, il pugile, il cameriere, lo spogliarellista. Ha vinto sia L’Isola dei famosi che il GF Vip ma è proprio dopo quest’ultima vittoria nel 2018 che è sparito.

WALTER NUDO RACCONTA I DUE ICTUS E L’OPERAZIONE AL CUORE

Nel 2018 ho avuto due ictus e subìto un’operazione al cuore. Ho visto la morte negli occhi. E pensato: “Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo” la risposta è nel suo libro ed è un bel “no”.

“Ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice” non pretende di insegnare nulla ma solo condividere delle riflessioni che spera possano aiutare gli altri perché lui come tanti ha avuto alti e bassi: “Il corpo si rompe e la mente si apre: lì, lo spirito guarisce”.

Walter Nudo ha detto addio per sempre alla tv che ha fatto in passato, anche se non gli sono mancate le proposte. Ha 51 anni e si sente un uomo nuovo, ha cambiato vita e ripete che non è ricco: “mi considero un sopravvissuto e sopravvivere significa anche vivere al di sopra, elevarsi. Il dolore non è evitabile nella vita, la sofferenza sì e tanti momenti felici fanno un giorno felice”.