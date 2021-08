Angelina Jolie sbarca su Instagram per dare voce al popolo afghano: la lettera di una adolescente

Angelina Jolie in meno di 13 ore su Instagram ha raccolto oltre 4 milioni di follower con una missione: raccontare quello che il popolo afghano non potrà più dire. Lo ha scritto chiaramente l’attrice: i talebano stanno togliendo la possibilità a tutti di potersi esprimere liberamente sui social. Ed è per questo che, per quello che potrà, userà il suo profilo instagram per raccontare quello che sta succedendo in Afghanistan. Inizia con una lettera che una ragazza adolescente le ha fatto avere. Pubblica le parole di chi sta vivendo queste ore drammatiche, mentre in Europa e nel mondo arrivano messaggi rassicuranti, di chi vuole far credere che i talebani adesso, sono “cambiati”.

Pubblica la foto della lettera che le è stata inviata, e spiega, la Jolie, che darà voce a tutte le persone che lo desidereranno: “This is a letter I was sent from a teenage girl in Afghanistan. Right now, the people of Afghanistan are losing their ability to communicate on social media and to express themselves freely. So I’ve come on Instagram to share their stories and the voices of those across the globe who are fighting for their basic human rights.“

La lettera di una ragazza afghana pubblicata da Angelina Jolie