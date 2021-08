Yari ha ritrovato Ylenia Carrisi? La risposta del figlio di Al Bano e Romina

La notizia di Yari che ha ritrovato sua sorella Ylenia Carrisi per un attimo ha emozionato tutti. A darla è Dagospia ma il figlio di Al Bano e Romina Power ha già smentito tutto. E’ una fake news ed è il diretto interessarlo ad allontanare subito qualsiasi dubbio. Yari purtroppo non ha incontrato Ylenia, non è vero che lei non ha alcuna intenzione di tornare a casa, non è vero che ha la certezza che sia viva, quella resta solo una speranza per tutti. Perché è saltata fuori questa notizia con relativi dettagli sul dove si sarebbe incontrati i Carrisi, sul perché Ylenia non desidera tornare a casa? E’ scomparsa nel 1993 e ancora oggi si parla sul dove si nasconda ma adesso addirittura c’è il colpo di scena pubblicato da Dagospia.

YARI CARRISI SMENTISCE LA NOTIZIA SU SUA SORELLA YLENIA

Doveva essere una indiscrezione bomba ma Yari smentisce tutto e lo fa attraverso una storia Instagram. Il sito diretto da Roberto D’agostino racconta del presunto incontro tra i due fratelli a Santo Domingo con la scelta di Ylenia di non tornare a casa. Ci sarebbero anche delle dichiarazioni di Yari ma la bella notizia diventa subito negativa.

“Questa notizia speculativa è falsa. Ylenia era la persona più colta, libera da condizionamenti, bella e creativa che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. Da quando è sparita ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel mondo fisico e spirituale. Sto lavorando ad un programma in suo onore” è la smentita del figlio di Al Bano e Romina. Nel 2014 la sentenza di dichiarazione di morte presunta Ylenia ma è sua madre che non si è mai arresa continuando a credere che sua figlia magari non sia libera di tornare a casa.