Da ex del GF Vip a escort d’alto bordo, chi è l’influencer che accende il pettegolezzo?

Sono solo pettegolezzi cattivi o davvero una delle ex concorrenti del Grande Fratello Vip ha scelto di fare l’escort? Dicono sia una influencer ma che in realtà abbia scelto di fare l’escort di alto bordo. Un gossip che imbarazza molte vip che hanno partecipato al GF Vip, perché in tanti adesso stanno passando in rassegna i cast delle varie edizioni. Il reality show che accoglie i personaggi più o meno famosi nella casa più spiata d’Italia non è così vecchio, quindi non dovrebbe essere difficilissimo arrivare a una rosa di possibili protagoniste di questa triste notizia. E’ ancora una volta Dagospia a lanciare un’altra bomba ed arriva da Giuseppe Candela con la sua rubrica “A lume di Candela”. Un detto non detto che entusiasma gli appassionati del gossip sul finire delle vacanze estive.

NESUSN NOME DELL’EX CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP OGGI ESCORT

Il giornalista non fa nomi ma racconta di questo chiacchiericcio milanese che riguarderebbe una bellissima vippona. Non c’è nemmeno il riferimento all’edizione del GF a cui ha partecipato ma c’è l’indicazione sul lavoro ufficiale: influcer sui social, un lavoro che accomuna moltissime vip.

Ci sarebbe quindi per lei una doppia vita ma ecco l’indovinello: “A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da “influencer” un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?”. Per fortuna nessuno prova a fare nomi e non ci sono altri indizi e ovviamente non c’è nemmeno una conferma o una smentita essendo la protagonista ben nascosta nonostante la notizia trapelata.

Sarà vero o la notizia è stata semplicemente tirata fuori adesso che il GF Vip sta per tornare in tv con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste?