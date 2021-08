Oroscopo Paolo Fox settembre 2021 cancro: primi giorni molto difficili

Che mese sarà quello di settembre 2021 per tutti i nati sotto il segno del cancro? Per scoprirlo ci affidiamo come di consueto all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, Venere sarà in una posizione contraria per i primi dieci giorni ma le relazioni forti non avranno problemi. Per il lavoro, ad inizio mese sarà importante non fare delle scelte troppo azzardate. Per quanto riguarda invece la salute, potrebbero esserci momenti difficili e vari disagi nonché dei fastidi da gestire. Ma entriamo di più nel dettaglio e vediamo cos’altro dice l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre 2021 per tutti i nati sotto il segno del cancro.

Amore – Nessun problema per le storie forti anche se Venere sarà contraria per i primi dieci giorni del mese. Nonostante questo potrebbero nascere delle discussioni, delle incomprensioni che non dovrebbero risultare gravi. La seconda parte del mese invece regalerà più occasioni in fatto di passione. Se qualcosa non funziona, Paolo Fox consiglia di temporeggiare soprattutto nei giorni del 2, 8 e 9 di settembre. Chi è in bilico tra due relazioni potrebbe fare finalmente una scelta. I single potrebbero rimettersi di nuovo in moto, i cancro avranno bisogno di persone responsabili al proprio fianco.

Lavoro – I primi giorni del mese non saranno buoni nemmeno per il lavoro. Fino a giorno 10 non bisognerà fare delle scelte azzardate. Per i nati sotto il segno del cancro potrebbero esserci ancora vari dubbi da dover risolvere. Nei giorni del 21 e del 22 di settembre Marte sarà in posizione contraria e si potrebbe andare contro qualcuno. Chi comincerà una nuova attività potrebbe essere dubbioso almeno all’inizio. Da adesso i cancro cercheranno di tornare a far pareggiare i conti, le entrate e le uscite. Bisognerà essere ottimisti e non perdere la speranza di ottenere un buon successo soprattutto nei giorni del 20, 29 e 30 del mese.

Salute – In questo mese i nati sotto il segno del cancro penseranno spesso di non riuscire a fare qualcosa, a farcela in generale. La prima settimana non sarà buona. Ci saranno problemi e fastidi di salute, quali dolori articolari per esempio. E’ che ci si sforzerà troppo e il fisico non potrà certo beneficiarne. Comunque i miglioramenti ci saranno lo stesso.