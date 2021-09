Nicola Carraro a cena con i figli ma a Milano Mara Venier è assente

Mara Venier è rimasta a Roma, suo marito Nicola Carraro è a Milano con i figli. Si sono ritrovati tutti insieme i Carraro dopo un lungo distacco per il covid, per lavoro, per la distanza che li separa. A tavola ci sono padre, figli e nipoti in piena allegria e ovviamente quando arriva un bel piatto di pasta la gioia aumenta. Spaghetti ai tre pomodori, questa la cena e a preparare il primo piatto è Gerò Carraro, ex compagno di Simona Ventura. Una cena milanese con pomodorini gialli, rossi e neri; Nicola Carraro come sempre riprende tutto entusiasta del vassoio di spaghetti. Non vede l’ora di assaggiare ma è già contento per l’aspetto degli spaghetti ai tre pomodori, che a dire il vero non sembrano una gran cosa. In cucina ognuno ha fatto la propria parte, figli e nipoti per coccolare Nicola.

NICOLA CARRARO A MILANO DAI FIGLI MA SENZA MARA VENIER

L’occasione di rivedersi per la famiglia Carraro è per sostenere Ginevra, una delle nipoti di Nicola, che deve operarsi la clavicola. Felice il marito di Mara Venier ha così potuto riabbracciare tutti ma la Venier non c’è e la preoccupazione tra i follower sale. In tanti pensano che tra Mara e Gerò possa esserci qualche problema ma Nicola Carraro risolve tutto in un attimo spiegando che sua moglie era impegnata per il Premio Agnes. Quindi, solo questo il motivo dell’assenza della conduttrice a Milano.

In passato anche padre e figlio, Nicola e Gerò, sono stati distanti a causa dei problemini che c’erano e sembra ci siano ancora tra Mara Venier e Simona Ventura. C’è chi ha risolto e chi non ha intenzione di farlo. La famiglia è di nuovo riunita da tempo, Simona non fa più parte dei Carraro. Come saranno quegli spaghetti ai tre pomodori? Buoni ma salati fa sapere Nicola.