Shopping per Mara Venier, compra le infradito e indossa spesso il caftano

Mara Venier è in vacanza a Forte dei Marmi e lo shopping non poteva mancare per sollevarle il morale ma anche perché le infradito in estate sono indispensabili. Per la Venier è indispensabile anche un bel caftano, anzi lei ne ha tanti e li sfoggia non solo di giorno ma anche di sera, nelle sue belle serate con gli amici. Mara Venier oggi si è regalata un po’ di shopping, si sa per le donne è terapeutico. Accompagnata dalla sua amica Gianna sembrava una bambina, felice dei suoi acquisti. Sempre più social la conduttrice di Domenica In potrebbe anche diventare una bravissima influencer, continua a postare sempre più storie e post e ogni volta fa il pieno di like.

MARA VENIER IN VERSILIA CON LE AMICHE DI SEMPRE

E’ un’estate particolare per Mara Venier che ancora una volta resta in Versilia ma che ancora una volta cerca la serenità necessaria per affrontare dei problemi di salute. Ovviamente è in vacanza con Nicola Carraro e il loro piccolo nipotino, Claudio, ma ci sono anche gli amici di sempre. Soprattutto ci sono Gianna e Franca. “Amiche da sempre – scrive la Venier – La vera amicizia… sempre noi… donne libere… indipendenti… che amano la vita e l’amore”. Sarà qualche frecciatina rivolta a chi non si è dimostrata una vera amica o solo una bella dichiarazione alle due care amiche?

Scelte le infradito le mostra ai suoi follower, le piace avere il piede molto scoperto mentre l’amica punta su strass e serpenti nel colore argento. Ben più semplice Mara Venier che inoltre va in giro con un bel mollettone per tenere legati i suoi lunghi capelli. Per niente diva la conduttrice lontana dalle telecamere non usa trucco e parrucco.

I suoi follower l’apprezzano anche per la capacità che conserva di meravigliarsi dinanzi a un tramonto, una spiaggia con le palme, una bella tavola apparecchiata per lei e gli amici.