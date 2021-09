Antonino Spinalbese ironizza con chi non fa il vaccino: “A me ha fatto crescere i capelli”

Questa mattina Antonino Spinalbese era a La Spezia pronto per la seconda dose di vaccino. Prima delle otto del mattino attendeva il suo turno e nell’attesa ha pensato di pubblicare una storia rivolta a chi non ha ancora fatto il vaccino. La sua ironia è perfetta, Antonino Spinalbese riflette su chi è contro il vaccino, racconta che come tutti ha avuto modo di parlare con chi non vuole farlo perché ha paura. E’ giocando su quelle paure che il compagno di Belen ribatte consigliando il vaccino perché a lui ha fatto bene, perché a lui ha fatto crescere il petto, i dorsali, i capelli più lunghi e anche le unghie. Insomma, lo consiglia come la chirurgia estetica. Un bel punto di vista contro chi non si vaccina e alla fine scoppia a ridere ma senza perdersi in grandi discorsi ha cercato un confronto alla pari. Tutti i no vax sanno cosa potrebbe accadere con il vaccino? Anche lui lo sa e l’effetto è stupefacente, da provare.

Antonino Spinalbese il vaccino senza paura e con ironia

“Sono le 7.58 del mattino a La Spezia e io sto aspettando di fare la seconda dose di vaccino. Tutti hanno paura di fare il vaccino… gli crescano le orecchie il naso, la bocca, che diventino quasi degli alieni. A me il vaccino ha fatto bene, mi ha fatto uscire il petto, i dorsali, mi sta facendo crescere i capelli più lunghi e anche le unghie. Io lo consiglio, ma anche come una chirurgia estetica” è chiaro il tono con cui dice queste cose, non bisogna di certo continuare a spiegarne il significato.

Belen Rodrigiez invece non si è ancora espressa sul vaccino ma immaginiamo sia favorevole. Forse non l’ha fatto durante la gravidanza ma ci pensa il suo compagno a chiarire cosa ne pensa di chi ha così tanta paura immaginando chissà cosa.