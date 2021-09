Kate Middleton brilla nella notte di Londra con un abito golden meraviglioso (FOTO)

E’ meravigliosa Kate Middleton e dobbiamo ammetterlo, ci era mancata. Nell’era in cui improbabili influencer si travestono da principesse, quelle vere, lasciano il segno ogni volta che scelgono di illuminare un red carpet. E’ il caso della duchessa di Cambridge che ieri, in occasione della prima del nuovo film di 007 ha indossato un abito dorato incantevole che ha conquistato tutti i presenti. Le foto di Kate hanno fatto il giro del mondo e sono rimasti davvero tutti senza parole nell’ammirarla. Dopo quasi due anni di pandemia finalmente si torna alla leggerezza che anche eventi mondani di questo genere possono portare e a sognare di essere per una notte una principessa!

Per la prima mondiale di No Time To Die alla Royal Albert Hall, l’incantevole Kate Middleton, arrivata sul red carpet al fianco di William ( erano presenti anche Carlo e Camilla) ha optato per uno splendido abito dorato di Jenny Packham.

Kate Middleton sceglie un abito golden e accende la notte di Londra

I media britannici hanno ovviamente indagato anche sul costo di questo abito meraviglioso che però, essendo stato personalizzato per Kate, non può essere etichettato. Di soliti i vestiti di Jenny Packham hanno un costo di circa 3000 sterline, stando a quanto riferiscono i tabloid inglesi. Caratterizzato da dettagli sulle maniche a mantella e spalle strutturate, Kate ha abbinato al suo vestito gli orecchini Onitaa su misura da £ 290, realizzati in Pakistan dall’etichetta di couture di lusso dell’Asia meridionale. E non sono di certo passati inosservati visto che la Middleton ha raccolti i capelli in una bellissima acconciatura. Per completare il suo look un bellissimo paio di Aquazzurra da 555 sterline.

I dettagli di questo meraviglioso abito nelle foto

Negli ultimi giorni si era tanto parlato della presenza di Meghan Markle ed Harry e delle scelte di look dell’ex attrice ma finalmente ecco che Kate riporta l’attenzione sulla famiglia reale, come solo lei sa fare ed è un incanto.

Il video dell’arrivo di Kate Middleton alla prima del film di 007