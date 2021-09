Claudia Gerini mamma a 50 anni ma è single, inizia la sua battaglia

Claudia Gerini ha quasi 50 anni e un desiderio da realizzare, diventare mamma per la terza volta o anche di più. L’attrice romana ha già due figlie, Rosa che ha 17 anni ed è nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda che da poco ha compiuto 12 anni ed è nata dalla storia d’amore con Federico Zampaglione. La famiglia di Claudia Gerini è già allargata, sono ottimi i rapporti con i papà delle sue figlie e Zampaglione ha da pochi mesi sposato la sua compagna. Tutti procede nel migliore dei modi ma la Gerini desidera adottare un bambino o anche più di un bambino. Sa che è un’impresa molto difficile, sa che da donna single la sua sarà una battaglia lunga ma intende farla.

Claudia Gerini desidera un altro figlio, il suo obiettivo, la sua battaglia è per tutte le donne single

Claudia Gerini pensa all’adozione ma è single e ha 49 anni. In realtà l’attrice vorrebbe anche più di un figlio adottivo, vorrebbe dare amore a bambini che sono in un istituto senza niente ma sa che deve lottare per ottenerlo. E’ al settimanale F che confida: “Ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che piacerebbe prendere un bimbo in affido. Ne ho parlato con le figlie. È importante che siano d’accordo”.

Ne ha parlato con le sue figlie e loro hanno subito pensato alle cose pratiche, a dove dormirà e altro. “Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”.

Vorrebbe si aprisse un caso, magari una battaglia che inizia da un personaggio famoso, da un’attrice, fa più eco. La sua diventerebbe una famiglia allargata ancora più bella, un esempio d’amore da seguire. Speriamo prosegua davvero questa battaglia, che si apra davvero un caso e non resti solo una semplice intervista.