Mara Venier si affida al laser per il nervo: “Ancora così stiamo, quanta pazienza”

Mara Venier mostra le immagini mentre con l’aiuto del laser cerca di tornare alla normalità, di eliminare il dolore e le difficoltà quotidiane. La conduttrice di Domenica In evita di parlare di continuo del problema al nervo, ai denti, alla bocca, al viso, che le ha causato un intervento sbagliato. Ogni tanto però ricorda a tutti che il problema non è risolto, che ha ancora molte difficoltà nel parlare. Fa in modo che nessuno se ne accorga, Mara Venier continua a ridere e cerca di essere positiva, non può fare altro. Si è affidata a mani esperte, sta facendo di tutto per recuperare la totale funzionalità e tra le storie di Instagram mostra una seduta di laser, che sembra essere anche dolorosa.

Mara Venier non ha ancora risolto il problema ai denti

La vediamo in diretta in tv, a cena con gli amici, mentre gioca con il nipotino, ha cercato di godersi il più possibile le vacanze estive ma il problema resta sempre lì. “Ancora così stiamo” farfuglia mentre si sottopone alla seduta laser. “Quanta pazienza” aggiunge a denti stretti e in quelle parole c’è tutto quello che vorrebbe dire ma evita di farlo. Non può certo rivelare il nome del dentista che le ha causato un danno ancora così importante, ma lo farebbe con piacere. Invece, resta in attesa paziente perché non può fare altro che aspettare che la situazione migliori. “Piano piano” le dice il medico mentre prosegue la terapia con il laser.

La sua fortuna è il suo pubblico, Domenica In la impegna tanto e la distrae. Ovviamente la famiglia è sempre presente ma più di tutto c’è il piccolo Claudio che le ha dato la gioia più grande. “Col mio nipotino ho riscoperto la gioia di vivere” è il suo commento sulla copertina della rivista Nuovo in edicola questa settimana.