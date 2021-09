Mara Venier e Orietta Berti a cena insieme organizzano un viaggio senza mariti

Mara Venier e Orietta Berti sono amiche, più volte le abbiamo viste insieme in tv divertirsi come se non ci fosse un pubblico ad osservarle ma si incontrano anche fuori dagli studi televisivi. Ieri sera erano a cena insieme, con altre persone, altri amici, c’era anche il marito di Mara Venier, Nicola Carraro. Ormai i personaggi famosi non possono vivere senza filtri su Instagram e anche la Venier li usa e mentre osserva la sua amica Orietta Berti le scappa da ridere. La Venier e la Berti per la serata hanno scelto un ristorante napoletano ma una volta entrate hanno capito che nessuno era napoletano, che in cucina c’erano dei molisani. Un po’ di delusione per le due amiche che avevano voglia di mangiare cucina napoletana ma di certo avranno mangiato bene e si saranno divertite, soprattutto loro due.

Mara Venier e Orietta Berti programmano un viaggio insieme

In questo periodo sono entrambe impegnate con il lavoro, Mara Venier ovviamente con Domenica In, Orietta Berti anche al tavolo di Che tempo che fa. Intanto, progettano il loro viaggio. Desiderano andare insieme a Los Angeles. Si prendono un po’ in giro e immaginano

, lì troveranno le loro taglie, ridono e si promettono di partire da sole, senza i rispettivi mariti. Per Mara Venier sarà un po’ più complicato, Nicola Carraro è quasi sempre con lei. Invece, Osvaldo il marito della cantante romagnola da un po’ di anni non si vede più. La Berti ha più volte confidato che non sta benissimo, ha qualche problema di salute e anche il covid non l’ha aiutato a stare meglio. Orietta prosegue la sua carriera, il suo lavoro, la sua seconda vita nel mondo dello spettacolo, della musica, come se non avesse alcun problema. Professionale ma anche sempre così allegra e pronta a partire, a ricominciare.