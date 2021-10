Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021 bilancia 2021: stelle buone

Che mese sarà quello di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia? Per scoprirlo ci affidiamo come al solito all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, sarà un buon mese per i sentimenti e le stelle saranno abbastanza favorevoli. Per il lavoro, ci saranno delle interessanti stelle in posizione positiva e ottimale e potrebbero arrivare situazioni utili. Per quanto riguarda la salute invece si potranno affrontare i problemi anche se importanti. A questo punto non ci resta altro che entrare di più nel dettaglio per vedere come sarà il mese di ottobre 2021 secondo l’oroscopo di Paolo Fox per tutti i nati sotto il segno della bilancia.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Cielo molto buono per i sentimenti e quanto le stelle favorevoli bisogna davvero amare secondo Paolo Fox e il suo oroscopo. I nati sotto il segno della bilancia potranno quindi amare in questo mese e se lo vogliono fare avranno Venere dalla loro parte. Il fascino non mancherà in questo periodo dell’anno ma sarà anche un periodo di crescita interiore e personale. Le coppie potranno recuperare. Verso il 19 di ottobre potrebbero esserci delle discussioni ma non bisognerà essere pessimisti. Sarà un mese parecchio interessante per chi ha rimandato il matrimonio ma pure la convivenza con il proprio partner. Se una relazione non va proprio in questo mese si potrebbe mettere un punto.

Lavoro – Molti pianeti saranno favorevoli in questo periodo. Per i nati sotto il segno della bilancia ci sarà pure un certo coraggio ma occhi aperti all’impulsività. Il 6 di ottobre sarà un giorno buono per fare proposte. Bene chi lavora indipendentemente che potrà avere un po’ di fortuna per fare ciò che tanto vorrebbe. Visto che la fine del 2021 sarà buona bisognerà iniziare ad impegnarsi a partire da questo mese. Per il lavoro dipendente, invece, potrebbe arrivare qualche di tipo finanziario.

Salute – Si potranno affrontare problemi importanti. I bilancia che non hanno curato i fisico adesso potrebbero avere dei disagi, dei fastidi. Il giusto impegno aiuterà e si potrà pure superare la stanchezza in questo mese. Verso il 26 di ottobre sarà meglio evitare esagerazioni.