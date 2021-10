Oroscopo Paolo Fox ottobre 2021 scorpione: tranquillità per l’amore

Che mese sarà quello di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione? Ce lo svela come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, questo sarà un mese fin troppo tranquillo. Per il lavoro, le vicende di tipo professionale avranno un andamento migliore rispetto al periodo precedente a questo. Per quanto riguarda infine la salute, bisognerà assolutamente evitare delle esagerazioni e degli eccessi. Andiamo a vedere a questo punto i dettagli dell’oroscopo del mese di ottobre 2021 secondo Paolo Fox per tutti i nati sotto il segno dello scorpione.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di ottobre 2021 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Il mese di ottobre sarà un periodo decisamente tranquillo per i sentimenti. Per le relazioni che sono nate ancora da poco tempo potrebbero arrivare dei fastidi temporanei. Non per questo bisognerà arrendersi. Qualche miglioramento arriverà intorno all’ultima settimana visto che se ci sono stati dei problemi allora si cercherà di trovare una soluzione. Secondo Paolo Fox se in coppia c’è la voglia di avere un figlio e allargare la famiglia in questo mese saranno decisamente più convinte. Dal 30 di ottobre poi si vorranno fare le cose più velocemente per portare a termine situazioni che erano ancora in sospeso.

Lavoro – I nati sotto il segno dello scorpione che hanno un’attività potranno iniziare ad avere qualcosa di buono in questo mese. Non vuol dire che ci saranno troppe entrate. Gli investimenti infatti andranno fatti con coscienza oltre che con prudenza. Da giorno 23 di ottobre con il Sole si inizieranno ad avere maggiori risorse. Bene chi verso la fine del mese avrà un esame. In questo periodo sarà comunque il caso di ricercare una certa tranquillità anche perché i momenti difficili ci sono stati e per altro nemmeno tutti i rapporti professionali sono rimasti saldi. Per gli scorpione i giorni migliori del mese saranno l’8, il 26 e il 27 del mese.

Salute – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i bilancia dovrebbero evitare gli eccessi. Questo soprattutto in alcuni giorni in particolare: quelli del 14, del 15 e del 21 del mese. Inoltre si dovranno evitare pure delle situazioni che potrebbero portare dei rischi durante il 19.