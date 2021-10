Shannen Doherty mostra i momenti più difficili della sua lotta contro il cancro

Shannen Doherty non si arrenderà mai al cancro e mentre prosegue la sua lotta continua a mostrare i momenti più difficili. Non solo forza e sorrisi, voglia di vivere e di combattere, Shannen Doherty mostra la verità. Un tumore al seno le ha cambiato la vita, il cancro è al quarto stadio, purtroppo la mancata prevenzione per motivi che ha già spiegato ha complicato tutto. L’ex Brenda di Beverly Hills ha così tanto coraggio da mostrare gli effetti collaterali della chemioterapia, necessaria per salvarle la vita. Negli ultimi giorni ha postato foto del passato ma lo scopo non cambia: sensibilizzare chi non pensa che possa capitare a se stesso. Con la sua positività è anche riuscita a superare tutto con humor ma non possono esserci sempre risate.

Shannen Doherty mostra la realtà della lotta al cancro

Incoraggia a fare la mammografia e gli altri esami, dei controlli regolari che salvano la vita, questo il suo obiettivo. “Spero di incoraggiare così le persone a fare la mammografia, a fare controlli regolari, a non avere paura e affrontare tutto quello che accade”.

La chemio le ha spesso causato sanguinamenti dal naso, era sempre molto stanca, poi la perdita dei capelli. Mostra il giorno in cui ha deciso di raderli: “Quando ho iniziato la chemioterapia, ho provato una cuffia fredda nella speranza di salvare i miei capelli. Mentre funziona per molti ed è incredibile, non ha funzionato per me. I miei capelli cadevano a ciocche quando li lavavo, avevo punti calvi e diventava sempre più difficile coprirli – Shannen racconta quel momento che l’ha messo in ginocchio – Alla fine ho preso la decisione di rasare ciò che restava dei miei capelli. Era una battaglia a sé stante. Amavo i miei capelli. Mi avevano in qualche modo definito e mi hanno fornito una sorta di coperta di sicurezza. Condivido con voi il giorno in cui è stata presa la decisione di radermi la testa”.