Beatrice di York fa la prima passeggiata con la figlia ma senza trucco e con i capelli raccolti

Beatrice di York sorprende sempre con la sua semplicità e durante la sua prima passeggiata con la figlia non ha badato ai paparazzi ma si è goduta tutta l’emozione del momento. Sono le prime foto con la figlia Sienna Elizabeth e la principessa Beatrice è senza trucco, ha i capelli raccolti e il look è comodo. La passeggiata per le strade di Londra con il marito che spinge la carrozzina, la piccola è nata il 18 settembre scorso e la coppia è a dir poco raggiante. Sarah Ferguson, la nonna materna, non ha dubbi che la sua primogenita sia una mamma fenomenale. Dicono sia un po’ trasandata ma la verità è che Beatrice di York respira tutta la felicità che la vita le sta regalando. In pochissimi anni la sua vita è cambiata, del tutto trasformata, prima dall’amore di e per Edoardo Mapelli Mozzi, poi il matrimonio e adesso la loro prima figlia.

La principessa Beatrice di York felice con la figlia e il marito

Sarah Ferguson è al settimo cielo, mentre si vocifera di un secondo matrimonio con Andrea di York lei parla delle loro figlie: “Sono state delle belle bambine e ora sono madri fenomenali e io ho questi due eccezionali nipotini, arrivati nello stesso anno”. August e Sienna Elizabeth sono i nipoti di Sarah e Andrea e non c’è gioia più grande per la loro famiglia.

Edoardo Mapelli Mozzi è già papà di Wolfie, che ha due anni ed è nato dal legame con la sua ex compagna Dara Huang, una famiglia già allargata. La principessa Beatrice è l’unica royal inglese ad essere “matrigna” ma è anche l’unica a non badare per niente al look quando è semplicemente la mamma di Sienna. Le foto, pubblicate anche da Ilaria Grillini, della dolce mammina 33enne nella sua prima uscita da mamma con il marito che è in blu e sneakers, comodo ed elegante, stanno facendo il giro del mondo.