In cucina con Benedetta potrebbe essere l’ultimo libro di Benedetta Parodi

Dalla cucina di casa sua per Cotto e mangiato al tendone di Bake Off Italia per guidare aspiranti pasticceri sulla strada verso i dolci in forno. Benedetta Parodi torna oggi in libreria con la sua ultima fatica letteraria. Nel senso letterale del termine perchè Benedetta, per i suoi libri, cura da sola ogni minimo dettaglio. Studia le ricette, le prepara , scatta le foto e poi mette tutto insieme nei suoi libri ( facendo anche assaggiare i piatti alla sua famiglia). Un lavoro certosino che è sempre stato premiato, visto che Benedetta Parodi ha venduto oltre 2 milioni di copie ed è tra le scrittrici di libri di ricette che hanno fatto meglio in Italia. E oggi, arriva nelle librerie, a pochi giorni dal Natale, l’ultimo libro di Benedetta Parodi, dal titolo In cucina con Benedetta che a quanto pare potrebbe essere anche l’ultimo libro in una carriera strepitosa. Lo ha rivelato proprio la Parodi nelle ultime interviste.

Certo, è ancora presto per pensarci ma per il momento la Parodi, dopo In cucina con Benedetta, si prende una piccola pausa; nell’intervista a FQMagazine ha spiegato che ci sono in ballo anche altre cose e che vuole passare più tempo con la sua famiglia, oltre che dedicarsi anche ai social, che in questi anni ha un po’ trascurato.

In cucina con Benedetta da oggi in libreria

Non poteva che essere fiera di questo nuovo traguardo Benedetta Parodi che sui social ha commentato:

Sono super felice! Oggi esce il mio nuovo libro!! In cucina con Benedetta. Dopo 11 anni in cui pubblico un volume all’anno.. questo giorno resta sempre una grande emozione. Il frutto di un anno di lavoro al tavolo della mia cucina. Le foto che vedrete sfogliando questo libro sono tutte scattate da me con il mio telefonino, appena prima di portare il piatto a tavola per la mia famiglia. Ogni ricetta di questo libro racconta un pezzo di vita familiare di questo ultimo anno.. spero proprio che vogliate condividerlo con me

Il libro può essere acquistato da oggi in tutte le librerie e ovviamente anche on line su Amazon ( al momento su Amazon il costo del nuovo libro di Benedetta Parodi è di 17,96 euro).

