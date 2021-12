Per i gemellini di Monaco festa di Natale ancora senza mamma Charlene

Al Principato di Monaco si festeggia già il Natale ma i gemellini Jacques e Gabriella sono sempre con papà Alberto di Monaco. Charlene Wittstock dopo il suo ritorno dal Sudafrica non si è ancora ristabilita del tutto. Dai mercatini di Natale a tutti gli eventi per la festa più bella per tutti i bambini e come ogni anno i gemellini figli di Alberto e Charlene di Monaco sono sempre in prima fila ma questa volta la mamma non è accanto a loro. Per l’inaugurazione del villaggio di Natale c’erano tutti tranne la principessa, e il principe Alberto di Monaco conferma che sua moglie è esausta ma aggiunge anche che non c’è nessuna crisi tra loro due. Ci sono tutti, Carolina, Pierre, Beatrice, i figli, gli altri cuginetti dei gemelli, anche i figli del fratello di Charlene, ma manca lei.

Charlene di Monaco ricoverata in Svizzera?

Sembra che sia questa la ragione della sua lontananza dai figli, che la principessa Charlene abbia bisogno di ancora altro tempo dopo le varie operazioni subite e la convalescenza. Il 10 dicembre i suoi bambini festeggiano il compleanno, sembra sarà assente.

Alberto di Monco avrebbe confidato al Paris Match che sua moglie ha un esaurimento fisico e psichico: “Non soffre di alcuna malattia incurabile. E non si tratta di un problema di coppia – come riporta Oggi – La nostra coppia non è assolutamente in pericolo, voglio essere chiaro su questo punto”.

Il principe di Monaco avrebbe inoltre chiesto pace e tranquillità, un appello ai media: “Lasciateci soli per un po’… i gemelli le sono vicini mandandole tanto amore” e lui come sempre si occupa il più possibile di entrambi in attesa del ritorno di Charlene. Lo dimostrano le foto che dei tanti eventi allegri a cui Jacques e Gabriella partecipano sempre con la famiglia reale, con il papà e le zie.

