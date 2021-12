Maria Grazia Cucinotta a Natale farà lei i tamponi a tutti: “Sono bravissima”

Sarà un Natale diverso dagli altri ma più sereno dello scorso anno e Maria Grazia Cucinotta sa che con i tamponi potranno essere tutti più tranquilli, lei, la sua famiglia, i suoi invitati. E’ una vera esperta nel fare i tamponi, come ha spiegato ai microfoni di “Un giorno da pecora”. La Cucinotta confida che lei stessa da soli ne ha fatti tantissimi; non conosce il numero esatto ma compra confezioni da 20 ed è un acquisto che ha già fatto più volte. Tamponi rapidi per tutti, è così che la splendida attrice siciliana ha già organizzato le feste natalizie. Anche lei come tutti desidera un Natale in sicurezza e per averlo non basta solo adeguarsi alle misure previste ma aggiungere anche il buon senso e magari come ha fatto e farà Maria Grazia Cucinotta provvedere con i tamponi rapidi.

Maria Grazia Cucinotta: “A Natale a casa mia faccio fare il tampone a tutti”

Tampone a tutti, che siano vaccinati o meno e li fa lei. “A Natale a casa mia faccio fare il tampone a tutti, anche ai vaccinati, glieli faccio io, ormai sono pratica. Sono bravissima, non faccio piangere, bisogna solo essere delicati” anche non fare male è importante perché per qualcuno il tampone è una vera piccola sofferenza.

A Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ha spiegato che compra confeziono da 20: “Considerando che compro confezioni da 20 e li ho finiti diverse volte…” ne ha già usati tantissimi. Ha parlato anche della sua vita privata, dell’amore che la lega al marito da tanti anni ma anche della imprevedibilità della vita; c’è tutto da mettere in conto. Anche lei è stata tradita, ma non dal marito, lo dice con tristezza non fa piacere a nessuno ma aggiunge che l’importante è poi andare avanti ed essere felice. Lei lo è e lo sarà ancora di più a Natale con la famiglia tutta riunita e i tamponi fatti.

