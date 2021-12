Samantha De Grenet di nuovo in ospedale per un’altra operazione

Niente di grave per Samantha De Grenet, è stata in ospedale, ha subito un’altra operazione e adesso è già a casa per la convalescenza. Pronta a recuperare e tornare in gran forma come sempre la bellissima Samantha De Grenet ha spiegato a tutti cosa è successo questa volta. Un breve video dal letto dell’ospedale ma lei sorride, un altro intervento e questa volta al menisco. Una nuova disavventura per lei che mostra la gamba fasciata e ferma dopo l’operazione, ma come sta, perché questa operazione al menisco? Intanto, ringrazia tutti, chi era a conoscenza del suo problemino e chi l’ha saputo solo adesso. In tanti la sostengono da sempre, attenti a ciò che pubblica di continuo su Instagram.

Samantha De Grenet dopo l’intervento al menisco

“È anche questa è fatta!!!…Un bacino a tutti e grazie per tutti i messaggi che delicatamente mi avete mandato privatamente…” è il suo modo per fare sapere a tutti che si è operata.

“Ora starò buona per un po’ e avrò una bella scusa per farmi coccolare. Grazie Dottor Stefano Lovati, oltre che un caro amico sei un professionista straordinario e con te tutta la tua équipe. Sempre con il sorriso. Think positive. Operazione al menisco” infatti con lei non ci sono solo i suoi uomini, figlio e marito ma anche l’adorato cane che non la lascia un attimo.

Ovviamente anche tanti amici che hanno fatto sentire la loro vicinanza, da Andrea Pucci a Carolina Marconi, Vittorio Brumotti, Angela Melillo, Sabrina Ghio, Antonella Mosetti, Nek e Alessia Ventura ma anche tanti altri. Un po’ di riposo e dopo le feste di Natale sarà più bella e in forma di prima. Questa è solo una passeggiata in confronto alle altre disavventure del passato, lei pensa positiva, questa volta non ha paura.

