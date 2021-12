Natale a casa per Alex Zanardi, il campione ha lasciato l’ospedale dopo un anno è mezzo

E’ la notizia più bella per tutti gli sportivi, Alex Zanardi è tornato casa, il campione festeggerà il Natale con la sua famiglia. L’annuncio è della moglie, Daniela Manni, è lei che ha spiegato che Alex Zanardi ha finalmente lasciato l’ospedale, la clinica dove stava seguendo un duro percorso di riabilitazione dopo le varie operazioni necessarie alla ripresa. E’ tornato a casa dalla sua famiglia a Noventa Padovana a distanza di un anno e mezzo dall’incidente in handbike. E’ sua moglie Daniela che lo ha annunciato attraverso il sito di Bmw Italia di cui Alex è ancora brand ambassador. E’ già da qualche settimana che il campione paralimpico è a casa con la sua famiglia, un’attesa che finalmente è terminata, anche se la strada per il recupero è ancora da percorrrere.

Le parole commosse della moglie di Alex Zanardi

“Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto” ha confermato Daniela Manni.

“Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo – ha proseguito – Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione e le visite erano molto limitate. Ora stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può tornare un minimo alla normalità. Questo gli dà ulteriore forza. Siamo molto grati al personale medico delle cliniche in cui è stato curato”.

Era giugno dello scorso anno quando tutti abbiamo temuto che Alex Zanardi questa volta non potesse farcela, invece è il guerriero che continua a dare forza e speranza a tutti. Ha dovuto subire molti interventi di neurochirurgia; è rimasto a lungo in coma ma ce l’ha fatta, a casa sarà più semplice, avrà ancora altre energie.

