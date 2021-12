Le frasi di Natale per gli auguri da inviare via social

Natale sta arrivando, mancano davvero pochissime ore, e se non siete il genere di ”a te e famiglia”, siete proprio capitati nel posto giusto per fare degli auguri speciali da inviare ad amici, parenti e colleghi sui social network. Mandare degli auguri può sembrare una cosa banale e semplice ma quando ci si ritrova di fronte alla tastiera, spesso e volentieri non si sa che cosa scrivere. A maggior ragione se con quella determinata persona non avete nemmeno tutta questa confidenza, e magari proprio per questo avete deciso di fare gli auguri via Instagram o Facebook. O forse volete semplicemente condividere un post per fare degli auguri generali. In questo articolo vi aiuteremo e vi elencheremo una serie di frasi che potete utilizzare! Non possiamo poi che augurarvi di passare delle feste serene, con la speranza che per questo Natale 2021 ci sia un po’ di serenità in più rispetto a quello che era invece successo nel 2020, quando molte famiglie non avevano potuto riunirsi per le feste.

E ora vi lasciamo alla nostra selezione di frasi per fare gli auguri di Natale.

Le frasi perfette per fare gli auguri di Natale sui social network

Ecco le frasi che abbiamo scelto per il Natale 2021 ma non solo!

Tutto quello che ti auguro è un Natale meraviglioso, che la luce dei tuoi meravigliosi occhi possa illuminare la vita di chi ami.

Un abbraccio e l’augurio di trovare sotto l’albero tanta gioia e felicità. Che sia un Natale d’amore per te e per la tua famiglia.

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali.

Comunque vada sarà un successo, non perdere mai la speranza, a Natale ogni magia si può avverare. Tanti auguri di Natale.

Buon Natale, che sia un momento speciale da festeggiare, un meraviglioso risveglio del cuore.

Buon Natale per ogni regalo che vorrai trovare sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore.

Gli auguri più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che rivolgo a te e a famiglia.

Tantissimi auguri! Che il Natale possa portare nella vostra casa armonia e serenità.

Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori.

Tutta la redazione di Ultime Notizie Flash vi porge un sincero augurio con la speranza che possiate tutti passare delle serene festività.

