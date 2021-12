Maserati MC20 Fuoriserie Edition: dedica a Miami by David Beckham

La passione di David Beckham per l’auto, meglio se sportiva, non è una novità. Così come non è una novità il rapporto collaborativo fra David Beckham e Maserati, visto che già da tempo le strade percorse dalle due parti hanno finito per incontrarsi spesso e volentieri. Da diversi mesi il campione di calcio, ex di Manchester United e Real Madrid, è già ambasciatore ufficiale del Costruttore del Tridente. Sebbene il suo interesse per la Maserati MC20 non sia assolutamente nuovo, ora l’ex campione inglese ha “messo le mani” su una specialissima MC20: una Maserati MC20 Fuoriserie Edition.

La Maserati MC20 Fuoriserie Edition di Beckham è dedicata a Miami

David Beckham è intervenuto appunto su una nuova Maserati MC20 in accordo con caratterizzazioni specifiche, in termini di stile e design, ragionate assieme al Centro Stile del Costruttore modenese. Al centro dell’idea di personalizzare la piacevole MC20 c’è un tributo alla scintillante città di Miami al quale l’ex campione del calcio inglese è profondamente legato, essendo anche al vertice dell’Inter Miami FC. Come ha dichiarato il Costruttore, la MC20 Fuoriserie Edition è nata da “una lettera scritta a quattro mani per la Magic City di Miami”.

Beckham diviene così fortemente centrale nell’attività di personalizzazione del comparto Maserati Fuoriserie (ovvero il reparto che in casa Maserati permette al cliente di cucirsi addosso la propria sportiva del Tridente), per ciò che riguarda questa Maserati MC20 Fuoriserie Edition. Grazie al programma Maserati Fuoriserie, il Tridente permette di disporre di un variegato set di personalizzazione gestite poi da ogni utente che potrà esprimere a pieno la propria personalità.

È questo ciò che ha messo in pratica David Beckham, in accordo col Centro Stile Maserati.

Il nero e il rosa al centro

La gestione cromatica della Maserati MC20 Fuoriserie Edition ha permesso a Beckham di implementare una doppia colorazione utile a “percorrere questo sottile confine tra il giorno e la notte” sfruttando “il rosa dell’arrivederci del sole e il nero del regno del sogno”, rosa e nero come i colori della squadra di calcio di cui è patron l’ex stella del calcio inglese. Un motivo per sentirsi se stesso in accordo con una personalizzazione ampiamente caratterizzante.

Quella che da Beckham è stata definita “un’esperienza straordinaria”, ha permesso di realizzare una MC20 per certi versi unica come evidenziato dal sito specializzato Motorisumotori. La carrozzeria in nero lucido si inserisce nel rapporto con i loghi del Tridente resi in nero opaco anche in questo caso. Così come opaca è anche la scritta Maserati in accordo col badge presente sulle portiere realizzato in rosa pastello come pure le pinze dei freni di casa Brembo.

All’interno invece David Beckham ha scelto di fare largo uso di pelle e Alcantara. In entrambi i casi domina il nero, ma sono presenti cuciture a contrasto in rosa mentre gli schienali dei sedili vengono lavorati con laseratura in tono su tono. Al centro dei due sedili trova posto il badge Fuoriserie personalizzato in lucido-opaco. In alto, accanto al Tridente, c’è la scritta Maserati Fuoriserie ancora in rosa pastello mentre in basso si legge (in corsivo) la dicitura “For David” in effetto alluminio.

“Realizzare questa speciale vettura con David Beckham è stato, ancora una volta, un modo per progettare il futuro del brand mantenendo il legame con il suo passato, quando ogni auto era un pezzo unico costruito a mano, ovvero una fuoriserie”, ha ammesso il direttore del design di casa Maserati, Klaus Busse.

La Maserati MC20 Fuoriserie Edition concepita da David Beckham monta il V6 Biturbo da 3 litri Nettuno, capace di 630 cavalli e 730 Nm di coppia in accordo con tecnologie che lo rendono un valido derivato di elementi propulsivi in uso in Formula 1. Un gioiello a pistoni montato su una monoscocca in fibra di carbonio realizzata, come tutto il resto, in Italia e capace di condurre la MC20 fino ai 325 km/h di velocità massima.

