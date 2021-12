Grafici Oroscopo Paolo Fox Ariete 2022: i mesi migliori

E’ andata in onda oggi su Rai 2 la tanto attesa puntata de I Fatti vostri dedicata anche alle previsioni di Paolo Fox per il 2022. Diciamo che negli ultimi anni, le previsioni delle stelle, non sempre ci hanno preso, complice la pandemia che non sembra volerci lasciare. Ma restano comunque molte le persone che amano leggere le previsioni e l’oroscopo. In particolare poi, ricercatissimi sono i grafici di Paolo Fox che permettono a chi ama l’oroscopo, di capire anche quello che sarà l’andamento del nuovo anno. Nella puntata de I Fatti vostri di oggi, Paolo Fox ha spiegato segno per segno, come sarà il nuovo anno per chi crede nell’oroscopo. E allora non possiamo che partire dal grafico dell’ariete, ovviamente il primo grafico nella lettura delle stelle. Come sarà il 2022 per i nati sotto il segno dell’ariete?

Grafici Oroscopo Paolo Fox Ariete 2022: come sarà il nuovo anno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nostri amici dell’ariete non possono essere scontenti per quello che è successo nell’ultimo anno, infatti il 2021 ha portato qualcosa di buono: alcuni progetti sono ripartiti. Proprio per questo bisogna chiudere l’anno in bellezza è festeggiare. Ma come sarà poi il 2022? “La novità è l’ingresso di Giove dal 24 di maggio fino al 28 di ottobre: questo rappresenta una risorsa in più. Mese di maggio importante per l’amore, se avete avuto problematiche di tipo lavorativo arriveranno buone novità” ha detto Paolo Fox nel suo oroscopo per l’ariete con il grafico del 2022. E ancora: “Si parte un po’ bassi in amore (gennaio, febbraio e marzo sono mesi pesanti), sarete al top a maggio e poi, la seconda parte dell’anno che nei sentimenti vivrà di rendita. “

Si chiude con una previsione per quello che riguarda invece il lavoro: “Mese importante per il lavoro sarà sempre maggio: è qui che bisognerà rivedere gli accordi, ma le buone ispirazioni non mancheranno.” Il miglior periodo quindi per i nostri amici dell’ariete sarà quello della primavera.

Non ci resta che augurarvi di passare un buon anno e un inizio sereno nonostante tutto quello che sta succedendo in questi giorni nel nostro paese e non solo. Buon Anno dalla redazione di Ultime Notizie Flash!

