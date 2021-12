Grafico Gemelli Paolo Fox 2022: oroscopo e previsioni per il nuovo anno

Puntata attesissima quella di oggi de I Fatti vostri con l’Oroscopo di Paolo Fox per il 2022 e in particolare con l’analisi del grafici. Come sempre, arrivano da Rai 2 tutte le previsioni per il nuovo anno. E per gli appassionati, Paolo Fox ha raccontato come dovrebbe essere il 2022 secondo le stelle. Cosa succederà per i nostri amici e le nostre amiche nate sotto il segno dei gemelli? Come si può vedere dal grafico che abbiamo visto nella puntata de I Fatti vostri in onda oggi, 31 dicembre 2021, i mesi migliori sono senza dubbio quelli estivi. Da maggio in poi infatti, il grafico mostra come le cose miglioreranno.

Prima di scoprire nel dettaglio quello che ha rivelato oggi Paolo Fox in merito ai grafici per i nati sotto il segno dei gemelli, vi ricordiamo che sul nostro sito è possibile leggere in modo approfondito l’oroscopo dei gemelli per il 2022.

Grafici Oroscopo Paolo Fox Gemelli 2022: le previsioni

Se negli anni passati per l’Oroscopo di Paolo Fox c’era anche una puntata speciale in prima serata, per il 2021 invece dobbiamo accontentarci di brevi anticipazioni che possono essere approfondite solo leggendo in modo dettagliato le previsioni di Paolo Fox sul suo libro dedicato al nuovo anno. In ogni caso, dallo studio del programma di Rai 2, Paolo Fox ha raccontato quello che succederà secondo le stelle. E visto che I Fatti vostri riscuote un grandissimo successo in termini di ascolti, grazie all’ottima conduzione di Salvo Sottile e Anna Falchi, immaginiamo che anche questa puntata farà il botto! Ma torniamo all’Oroscopo…Per i nati sotto il segno dei gemelli, il 2022 parte con Giove strano. Paolo Fox spiega: ” se ci sono baruffe legali e questioni da risolvere bisogna prestare attenzione perché fino a maggio e giugno non si muoverà foglia. “

E ancora: “Questo non deve crearvi dei problemi, positività in arrivo: dopo il 23 giugno potrebbe arrivare una bella notizia. Sul lavoro, il mese di aprile sarà operativo. La seconda metà dell’anno protegge sul lavoro, occhio alle dispute legali: le soddisfazioni arriveranno in primavera!“.

La redazione di Ultime Notizie Flash vi augura un buon anno da passare con le persone a voi care e un inizio di 2022 pieno di serenità e salute.

