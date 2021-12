Max Giusti, solo adesso racconta il suo terribile Natale

E’ stato il Natale più brutto per Max Giusti ma solo adesso sente di poterlo raccontare a tutti. Lo fa sui social dove mostra gli scatti della distanza necessaria tra lui e la sua famiglia a causa del covid. Sa bene che è un’esperienza che stanno vivendo molto famiglie e che altre vivranno. Adesso che è passata tira fuori tutto e spera che nessuno debba vivere ancora tutto questo. Sono emozioni che invece si continuano a vivere e Max Giusti spiega che aveva fatto ritorno a casa per il Natale; terminato il suo lavoro la gioia più grande era trascorrere le feste in famiglia. Purtroppo, non è andata così, tutta la sua famiglia era stata contagiata dal Covod-19. Lui non ha potuto fare altro che parlare attraverso un vetro, sentirli al telefono mentre era seduto in giardino, baciarli senza toccarli.

Max Giusti: “Per ne questo Natale è stato molto difficile”

“Mi sento solo ora di raccontarvi quanto duro è stato dover stare lontano dalla mia famiglia, tutti contagiati dal covid! rientrare dal lavoro a Milano e non poterli abbracciare, non poterli aiutare tranne che per portargli la spesa, andare a chiacchierare un po’ con loro dovendo stare a distanza dietro un vetro, non potergli stare vicino come avrei voluto nei giorni delle feste di Natale, dover dormire a Roma in albergo … per me è stata molto difficile”.

Angoscia per la preoccupazione, dispiacere perché il massimo che ha potuto fare per loro è stata la spesa. “So che è accaduto e che purtroppo sta accadendo a molte famiglie, il mio augurio è che presto nessuno debba più vivere queste sensazioni. Non voglio mai più stare separato dalla mia famiglia che è la cosa più importante che ho! Grato che tutto questo sia finito”.

Poche ore fa la serenità ha preso il posto di tanta tristezza: “Finisce un anno e ne inizia un altro mi sono chiesto che ci sarà da festeggiare, in un anno che parte in questo modo… invece credo che sia giusto farlo che sia giusto essere felici comunque!!! Felici di essere qua alle porte del nuovo anno con le persone a cui vogliamo bene con i nostri progetti con i sogni che abbiamo cullato e protetto piccoli o grandi che siano. Spero il meglio per tutti voi per chi mi vuole bene per chi mi segue e per chi non lo fa’ e vive bene lo stesso.. Festeggiate come e con chi volete io festeggio e brindo a lei alla vita e a tutte le cose che ancora non conosco agli amici che ho e quelli che ancora devo incontrare 2022 preparati che me te magno !!!!!! Fatelo anche voi Buon Anno con tutto me stesso!“.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".