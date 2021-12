Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: i grafici per il nuovo anno

Il Toro parte bene già da gennaio. Urano è da tempo nel vostro segno, sta portando cambiamenti che si consolideranno nel 2022. Giove toccherà il settore delle conoscenze. Luglio sarà importante per l’amore. Sono queste alcune delle perle di Paolo Fox che oggi, nella puntata speciale de I Fatti vostri dedicata anche all’Oroscopo per il 2022 ha raccontato quello che sarà il nuovo anno per gli amici nati sotto il segno del toro. Come sempre grande attesa per l’Oroscopo di Paolo Fox e per i grafici del nuovo anno. Molti appassionati infatti aspettando con trepidazione l’appuntamento televisivo con le stelle. E il 2021 de I Fatti vostri, si chiude proprio con i saluti di Paolo Fox. Un programma di grandissimo successo quello condotto quest’anno per la prima volta da Anna Falchi e Salvo Sottile che trova in Paolo Fox un punto di riferimento, una figura fondamentale per il pubblico che lo segue con passione.

Ma torniamo all’oroscopo e ai grafici di Paolo Fox per il 2022. Vi ricordiamo che sul nostro sito potrete leggere anche in modo approfondito quelle che sono le previsioni per gli amici del toro con l’oroscopo completo di Paolo Fox per il 2022.

L’oroscopo di Paolo Fox per il toro: come sarà il 2022

Grafici Oroscopo Paolo Fox 2022: come sarà il nuovo anno per il toro

Come sarà il nuovo anno per gli amici nati sotto il segno del toro? Ce lo racconta Paolo Fox che nella puntata speciale de I Fatti vostri in onda il 31 dicembre, ha illustrato i grafici di tutti i segni. L’astrologo ha spiegato: “Venere importante, gennaio è un mese che porta buone risorse. Molti nati sotto il segno del Toro dall’autunno del 2021 hanno notato che qualcosa sta cambiando nel lavoro: Urano, d’altra parte, è con voi e sta portando cambiamenti, che verranno consolidati proprio nel 2022.“

Come sarà il nuovo anno per quello che riguarda il capitolo dell’amore? Secondo i grafici di Paolo Fox per il 2022: ” Luglio è un mese importante per l’amore: Saturno è un po’ particolare, occhio alle spese.“

E ancora: ” La prima parte dell’anno funziona bene (gennaio e febbraio sono mesi positivi per i sentimenti), il lavoro inizia in modo stancante e poi i mesi da maggio a luglio saranno forti.” Occhio quindi ai mesi estivi che sembrano essere i migliori sotto ogni punto di vista!

La redazione di Ultime Notizie Flash vi augura un sereno inizio di 2022 con la speranza che il nuovo anno possa iniziare meglio di come si è chiuso il 2021.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".