Grafici Oroscopo Paolo Fox Vergine 2022: che anno sarà

Come sarà il nuovo anno per i nati sotto il segno della Vergine? Ce lo ha raccontato Paolo Fox con le sue previsioni e il suo oroscopo per il 2022. Nella puntata speciale de I Fatti vostri della vigilia di Capodanno, abbiamo ascoltato le previsioni di Fox ma anche la sua lettura dei grafici per tutti i segni zodiacali per il nuovo anno. Cosa devono quindi aspettarsi gli amici della vergine per il 2022? Innanzi tutto la precisazione di Fox che ha spiegato: “All’inizio dell’anno farete un po’ i borbottoni, i capricciosi. Voi avete già impostato alcune questioni di lavoro, è difficile che cambiate rotta in questo periodo. Però volete che certe cose siano chiare. Quindi non subito, perché Giove sarà opposto agli inizi dell’anno“.

Quando andranno meglio le cose? Secondo Paolo Fox il 2022 sarà brillante in primavera per il segno della Vergine: “A maggio evidentemente prenderete una persona a quattrocchi e direte: “Io continuo a fare questa cosa se tu mi garantisci quest’altro“. Ci sono anche dei nati Vergine che si sono pentiti di avere dato troppo per il lavoro, magari anche solo preoccupazioni, se c’è stata una crisi, e hanno tralasciato l’amore.”

Il mese da tenere d’occhio per quanto riguarda l’amore? Il 2022 ci porta bene a febbraio. Paolo Fox ha spiegato: “L’amore invece premia soprattutto a febbraio, perché sarà un mese molto bello. Un altro mese importante è quello di giugno.“

Se volete approfondire con l’oroscopo dettagliato per la vergine, potete leggere questo pezzo dedicato all’Oroscopo del 2022

E ora passiamo ai grafici.

Oroscopo Paolo Fox i grafici: il 2022 della vergine, come sarà

Coi grafici si parte bene. Come detto in precedenza, Paolo Fox ha ribadito che il mese degli innamorati, nel 2022 sarà fondamentale anche per gli amici della Vergine e spiega: “ Febbraio è un mese importante per le relazioni. Avremo anche un giugno molto bello con Mercurio e Venere in ottimo aspetto. Quindi chi vuole sposarsi o convivere quest’anno potrà farlo. E i single impenitenti potrebbero però pensare che è giusto concedersi un pochino di più.“

Per quanto riguarda l’ambito lavorativo ha spiegato: “ Mi raccomando, concedetevi anche sul lavoro ma attenzioni a non aprire dispute e vertenze tra gennaio e febbraio. Sarete molto irrequieti. Febbraio è un mese di successo per il lavoro, però proprio per questo motivo cercherete di fare qualcosa di più. Marte premia nel mese di giugno. La fase estiva è la più intrigante.“

