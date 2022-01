Grafici Paolo Fox Oroscopo 2022 bilancia: i mesi migliori

Come sarà il nuovo anno per i nati sotto il segno della bilancia? Per chi si appassiona alle previsioni di Paolo Fox, i primi giorni dell’anno sono ovviamente all’insegna del suo oroscopo, con tutto quello che c’è da sapere per i mesi che verranno. Come sempre, Paolo Fox, ha illustrato il suo oroscopo, mostrando anche i grafici in tv. Lo ha fatto nella puntata de I Fatti vostri andata in onda a fine d’anno. Non tutti l’hanno potuta seguire e quindi abbiamo preso appunti in modo che i più interessati possano sapere tutto, ma proprio tutto, su quello che le stelle dicono per il 2022. Come sarà il nuovo anno per gli amici nati sotto il segno della bilancia? Prima di illustrare i grafici di Paolo Fox, vi ricordiamo che potrete leggere sul nostro Ultime Notizie Flash, le previsioni approfondite con l’oroscopo dettagliato in vista del nuovo anno!

Eccole per voi

Come andrà l’amore per i nati sotto il segno della bilancia? Ce lo spiega Paolo Fox con il suo oroscopo per il 2022: “Si parte con qualche dubbio in amore. Il 2021 con Giove e Saturno attivi è stato un anno bello. Vi ha un po’ deluso alla fine, questo sì, però si recupera l’amore. A marzo avremo una splendida posizione di Venere. Maggio, giugno e luglio sono mesi di grande forza anche per chi vuole convivere, fare scelte d’amore. “

E il lavoro invece, che cosa dobbiamo aspettarci dal 2022? “Per ciò che concerne il lavoro, vi raccomando di muovervi prima di aprile. Qualsiasi cosa abbiate in mente di fare dovete regolarla prima che Giove entri in opposizione. Non è un cielo brutto quello della seconda parte dell’anno perché Saturno è comunque dalla vostra parte, ma dovrete rivedere alcuni accordi e forse ci sarà uno scontro con un capo” ha detto Paolo Fox dalla puntata speciale de I Fatti vostri in onda il 31 dicembre su Rai 2.

Grafici Paolo Fox bilancia oroscopo 2022: quali saranno i mesi migliori?

E poi dopo le previsioni generali sul nuovo anno degli amici bilancia, nello specifico ci pensano anche i grafici a mostrare l’andamento mese per mese…Nei grafici, picco massimo per l’amore fra marzo e aprile. Paolo Fox spiega: “Avremo anche un ottobre molto intrigante perché Venere sarà nel vostro segno zodiacale. Per il lavoro, marzo e aprile sono mesi giusti per fare delle proposte. Non vi allargate troppo, diciamo così, per quanto riguarda questioni legali e finanziare, perché Giove in opposizione da maggio chiede attenzione.“

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".