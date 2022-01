Grafici Paolo Fox Oroscopo 2022 sagittario: i mesi migliori

Come sarà il nuovo anno 2022 per tutti i nati sotto il segno del sagittario? Questi primissimi giorni dell’anno nuovo, sono quelli in cui i fan di Paolo Fox si concentrano sulle previsioni dell’oroscopo. Come ogni anno, Paolo Fox ha presentato in tv, nell’ultima puntata annuale de I Fatti Vostri, i grafici di ogni segno zodiacale per questo 2022. Chi però si è perso la puntata e vuole recuperare il grafico e le parole di Fox non deve preoccuparsi perché abbiamo preso tutti gli appunti che vi serviranno per capire come andranno i prossimi mesi secondo le stelle. Sono tantissimi infatti gli appassionati che non vedono l’ora di scoprire quali sono le previsioni per il nuovo anno e Paolo Fox, è uno degli astrologi sicuramente più seguiti.

Come sarà il nuovo anno per gli amici nati sotto il segno del sagittario? Prima di illustrarvi i grafici fatti da Paolo Fox, vi ricordiamo che potete leggere sul nostro Ultime Notizie Flash, anche le previsioni approfondite con l’oroscopo dettagliato per il nuovo anno!

Eccole qui per voi:

Come andrà l’amore per i nati sotto il segno del sagittario nel 2022? Paolo Fox dice che: “Si parte bassi e ci vuole attenzione nel rapporto con gli altri, nelle relazioni di coppia, soprattutto se c’è qualche disputa, se avete trascinato qualche contenzioso. Poi improvvisamente arriverà la fortuna e il grande cambiamento. Maggio, giugno e luglio aiuteranno a mettersi in pista”.

E per il lavoro come andrà il nuovo anno 2022? “C’è un accordo da rimettere in gioco” dice Paolo Fox che conferma luglio come il mese della ripartenza anche per il settore professionale. “L’estate porterà buone novità” ha infatti spiegato a I Fatti Vostri.

Grafici Paolo Fox sagittario oroscopo 2022: quali saranno i mesi migliori?

Dopo aver dato le previsioni generali sul nuovo anno 2022, Paolo Fox ha finalmente illustrato il suo grafico annuale per i nati sotto il segno del sagittario, analizzando mese per mese. Fox ha così spiegato che: “Maggio, giugno e luglio, sia per l’amore che per il lavoro, sono mesi molto importanti. Il lungo transito di Giove favorevole aiuta. Giove aiuta anche chi vuole andare a vivere da solo e mettere a posto questioni riguardanti la casa”.

