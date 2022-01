Grafici Paolo Fox Oroscopo 2022 scorpione: i mesi migliori

Come sarà il nuovo anno del 2022 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione? Per tutti i fan di Paolo Fox questi sono i giorni perfetti per scoprire che cosa dicono le stelle per tutti i mesi dell’anno. Fox ha anche illustrato, come da tradizione, i suoi grafici annuali in televisione a I Fatti Vostri. Se non siete riusciti a seguire la puntata e volete recuperare il grafico del vostro segno zodiacale, vi aiutiamo noi spiegandovi tutto ciò che ha detto Paolo Fox per questo 2022. Come andrà il nuovo anno per i nati sotto il segno della bilancia? Prima di farvi vedere i grafici di Paolo Fox, vogliamo anche ricordarvi che potete leggere sul nostro Ultime Notizie Flash, le previsioni approfondite con l’oroscopo dettagliato in vista del nuovo anno!

Eccole per voi:

Paolo Fox anticipa subito che il 2022 sarà un anno pieno di favori. Come andrà in amore? “Febbraio e marzo saranno già dei mesi importanti per le questioni d’amore. Giove premia tutti i nati scorpione che non hanno paura di vivere i sentimenti alla grande. Avremo solo un mese un po’ giù di corda per i sentimenti: quello di giugno” ha così spiegato Paolo Fox

E per il lavoro cosa possono aspettarsi i nati sotto questo segno per il 2022? Paolo Fox dice che: “Un mese molto importante per il lavoro sarà quello di luglio. Mercurio e Venere saranno attivi soprattutto dopo il 18. Quindi la parte centrale dell’anno sarà molto interessante”.

Grafici Paolo Fox scorpione oroscopo 2022: quali saranno i mesi migliori?

Dopo aver poi spiegato come andrà in linea generale l’oroscopo del 2022, Paolo Fox ha anche illustrato i tanto attesi grafici. Per l’amore l’unico mese no sarà quello di giugno e un po’ quello di dicembre, per il resto tutto bene. Per il lavoro il picco, come già anticipato sarà proprio tra giugno e luglio. Stessi identici mesi migliori anche per quanto riguarda la fortuna. “Provate a fare delle scelte vincenti a luglio” consiglia infatti Paolo Fox.

