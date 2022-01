Al Bano nonno spiega perché non ci sono foto dei nipoti

Cristel ha scelto di vivere in Croazia con suo marito Davor e i loro tre figli, è per questo che Al Bano riesce a vedere poco i nipoti ma ogni volta che li incontra è una gran festa. Al Bano e Romina Power non hanno mai pubblicato foto dei loro nipoti ma anche Cristel e Davor Luksic evitano di farlo. Sono rarissime le immagini dei piccoli e tutte di schiena. E’ al settimanale Oggi che il cantante di Cellino San Marco spiega il motivo di questa scelta, che a lui piace molto. Il gossip più volte lo ha fatto soffrire e tenere lontana la vita privata da quella pubblica sul palco è vero buon senso.

E’ Cristel a preferire il totale riserbo sui figli, sulla sua vita

“I genitori sono ferrei, in questo, e il loro riserbo mi piace molto. Ma è bellissimo avere dei nipotini. Al mattino, sentirli bussare alla mia porta chiamandomi “nonno” è musica. Prima della mia positività entravano piano piano e ci abbracciavamo stretti. Bello, bello, bello” confida Al Bano Carrisi che racconta anche come fa divertire i tre piccolini, Kai, Cassia Ylenia e Rio Inés.

“Gli faccio gli scherzi, produco con la bocca suoni che li fanno impazzire, disegno sulla carta: prima il lupo, poi la pecora. Insomma, sono le solite cose che un nonno fa con i nipotini, nulla di eccezionale. Avere la possibilità di farlo mi riempie di gioia e capisco quanto sia bello questo ruolo. Natale mi ha regalato la gioia dell’essere nonno”. Ha infatti trascorso il Natale con loro, dopo 20 anni di nuovo con le figlie. E’ a casa di Cristel che la vigilia di Natale ha preso il covid, sembra per un’amica che ancora non sapeva di essere positiva.

La parola nonno per lui è vera musica per le sue orecchie e per il momento è solo Cristel ad avergli dato questa gioia immensa.

