Dal Cile Cristel ringrazia papà Al Bano per il bellissimo regalo di Natale

E’ a Zagabria, nel giorno di Natale e a casa di Cristel che Al Bano e Romina jr hanno preso il Covid ma tutto è andato bene e a Oggi è un altro giorno padre e figlia sono finalmente negativi. Protagonista della puntata è il cantante che dalla sua Cristel riceve un bellissimo video messaggio. Lei è in Cile e lo ringrazia ancora una volta per il regalo che le ha fatto a Natale. Al Bano spiega che prima delle feste sua figlia lo ha chiamato dicendogli che erano venti anni che non passavano il 25 dicembre insieme; quello è anche il giorno del compleanno di sua figlia. Al Bano ha messo da parte il dolore di un Natale che dalla scomparsa di Ylenia non è più lo stesso ed è partito con Romina jr per la Croazia. Cristel è dispiaciuta perché è a casa sua che sono stati contagiati ma sorride, tutto è andato bene e a tutti resta il ricordo di un Natale meraviglioso che non vivevano da tanto tempo.

Il grazie di Cristel Carrisi – Oggi è un altro giorno

“Grazie ancora per avere passato il Natale con noi, è stato un bellissimo regalo anche se mi dispiace che tu sia tornato a casa con il Covid, ma ti amiamo tanto e mando un bacione a te e alla mia sorellina, vi amiamo” è il messaggio di Cristel. Lei è bellissima, il volto non è più quello di una ragazzina ma di una dolce mamma che anche a distanza riesce a tenere unita la famiglia. Un messaggio diverso da quello di Romina jr che nello stesso programma e nella stessa puntata si è trovata ad affrontare con lui un piccolo scontro.

E a proposito del Covid Al Bano ringrazia i vaccini ma ammette che quando gli hanno detto che era positivo pensava fosse uno scherzo. Ha voluto fare più di un tampone molecolare prima di arrendersi.

