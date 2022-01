Benedetta Rossi deve restare un paio di giorni immobile, suo marito ringrazia tutti

Come sta Benedetta Rossi dopo l’intervento alla schiena? E’ la domanda che sta ricevendo di continuo Marco sui social. Il marito di Benedetta Rossi resta a casa e da lì prosegue il lavoro sui social e non solo. La food blogger ha registrato una serie di puntate e di interventi, scattato foto a sufficienza per potere recuperare con calma dopo l’operazione subita ieri. Ad inizio settimana Benedetta ha spiegato che era preoccupata perché aveva appena ricevuto la conferma del ricovero e dell’operazione. Il peggio è passato, l’intervento è riuscito bene e adesso Benedetta Rossi ha bisogno di un periodo di convalescenza. Ieri sul suo profilo social è apparsa la foto dopo il risveglio dell’anestesia e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, Marco per primo.

Il marito di Benedetta Rossi tranquillizza tutti dopo l’intervento alla schiena

“Stamattina alle 7:30 ci siamo sentiti con Benedetta, stanotte ha dormito abbastanza bene ed è tranquilla. Ora dovrà stare un paio di giorni immobile… e ci ha “ordinato” di fare una bella passeggiata”. Marco è uscito con il loro adorato cane, anche lui è preoccupato per la sua Benedetta.

“Cloud era un po’ disorientato forse ha percepito la nostra preoccupazione. Si è lamentato a lungo davanti alla porta della nostra camera e quando gli ho aperto si è sistemato sul lato del letto dove dorme di solito Benny… forse lì può sentire il suo odore e si è tranquillizzato”.

L’operazione alla schiena è andata bene, c’è bisogno di riposare e di recuperare, come sempre dopo un intervento non c’è una data precisa del ritorno a casa. Marco ringrazia tutti per l’affetto, per il sostengo, consapevole e grato perché ogni volta lui e Benedetta non sono soli. Possono contare non solo sulla loro famiglia ma anche sui tanti fan che grazie ai social partecipano alle loro emozioni.

