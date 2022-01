Charlene di Monaco ha perso altro peso, Alberto le dedica un video per il suo compleanno

E’ forse il compleanno più triste oggi per Charlene di Monaco, compie 44 anni ma dicono abbia perso ancora altro peso. L’ultima volta che è apparsa era già molto magra; era il giorno del suo ritorno a casa dopo i lunghi mesi trascorsi in Sudafrica. Le preoccupazioni per lei continuano, sembra che le sue condizioni di salute la costringano ancora al ricovero in una clinica in Svizzera. Il principe Alberto di Monaco ha voluto dedicare alla sua Charlene un video di auguri bellissimo. Ha messo insieme tutte le foto di Charlene Wittstock, ha scelto soprattutto quelle che parlano di lei, della sua passione per lo sport, del suo impegno nel sociale.

La principessa Charlene di Monaco celebrata con un video nel giorno del 44esimo compleanno

Non tornerà a casa nemmeno oggi, sembra sia arrivata ad un peso di 46 chili. Charlene Wittstock è molto alta, sono davvero pochissimi quei chili per lei. Dicono che continui a dimagrire, che dal ritorno dal Sudafrica abbia perso ancora altri 4 chili. E’ debole e nella clinica a Zurigo forse ha ancora difficoltà a nutrirsi e prende solo cibi liquidi. E’ quanto riporta Royal Central ma intanto al Principato di Monaco tutti l’attendono a braccia aperte.

Il principe avrebbe affittato una villa vicino alla clinica dove è ricoverata Charlene, per starle più vicino, per andarci ogni volta che può anche con i gemellini. Di Jacques e Gabriella si occupa il loro papà e anche le zie, soprattutto Stephanie.

Il video pubblicato per la Wittstock è un insieme di foto di Charlene da bambina con i genitori e di ogni scatto importante durante la sua crescita. Torna spesso il nuoto, l’acqua, l’amore per lo sport e per i bambini a cui insegnare l’importanza di tante cose. E’ ciò che avrebbe voluto insegnare ogni giorno ai suoi figli. In quel video c’è Charlene felice con il suo principe. Il giorno del matrimonio, le premiazioni insieme, le risate, la nascita dei figli, i giorni speciali e anche un po’ della sua Africa. Auguri principessa Charlene, torna presto!

