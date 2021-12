Dubbi sul ricovero di Charlene di Monaco: profondo esaurimento ma si vocifera anche altro

Charlene di Monaco resta in clinica lontana dai suoi bambini ma alle parole del principe Alberto si aggiungono altri dubbi. Charlene Wittstock è ricoverata in una clinica in Svizzera, sembra che il luogo scelto per la sua ripresa non sia più così segreto; sembra si tratti di una struttura specializzata nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di ogni tipo. Ed è qui che arrivano nuove insinuazioni sullo stato di salute di Charlene di Monaco, che non trovano alcuna conferma ufficiale. Il principe Alberto di Monaco ha parlato di profondo esaurimento fisico ed emotivo ed è Dagospia ad aggiungere altro, a ipotizzare problemi alimentari, quelli riferiti da amici della principessa che per sei mesi non avrebbe assunto cibo solido alimentandosi solo con la cannuccia, perdendo così la metà del suo peso. Dalle foto è evidente un dimagrimento importante ma le cause erano sempre state attribuite alle operazioni subite. I tabloid francesi hanno parlato anche di altro, una dipendenza da farmaci o da alcol.

Pesa la lontananza di Charlene di Monaco

Per tutti è di nuovo la principessa triste e non potrebbe essere diversamente. In clinica riceve poche visite, sembra che anche i gemelli Gabriella e Jacques siano riusciti a vederla. Poche le altre visite, una in particolare. Dicono che in questi giorni sia andato a trovarla l’ex fidanzato di Naomi Campbell, l’uomo d’affari russo Vlad Doronin.

In realtà tutto continua ad essere avvolto nel mistero. Tutti pensavano che il ritorno di Charlene al Principato di Monaco avrebbe risolto tutto. Che i tanti mesi di distanza costretta in Sudafrica si sarebbero conclusi con quell’abbraccio alla famiglia, i sorrisi ai fotografi. Invece, il ricovero in Svizzera arrivato poco dopo e per il momento niente fa pensare che la Wittstock possa tornare presto a casa. Sono le zie Stephanie e Caroline ad occuparsi dei gemellini; il principe Alberto cerca di sostituire al meglio la madre in ogni modo.

