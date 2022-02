Tiziano Ferro adotta Gianni, felice di salvare un cane dalla lista eutanasia

Tiziano Ferro sa bene che adottando un altro cane adulto gli anni che potrà trascorrere con lui non saranno molti ma ha adottato lo stesso Johnny, che chiama Gianni. Tiziano Ferro e suo marito hanno portato a casa un altro dolcissimo cane; dopo Jake e Beau hanno salvato Gianni dalla lista eutanasia di un canile. Nessuno lo voleva, non c’erano richieste per lui che ha 8 anni. Uno strazio per il cantante che ha così deciso di regalargli una vita piena di gioia e di amore infinito. In tanti consigliano di andare nei canili a prendere un cane ma poi quasi tutti scelgono la razza preferita e lo comprano. Tiziano Ferro e Victor dopo la scomparsa di Jake danno un significato a tutto e questo è un nuovo inizio per un altro angelo che portano a casa.

Tizano Ferro pubblica il video dell’incontro con Gianni, una felicità immensa per entrambi

“Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni. Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista “eutanasia” di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore. Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito” scrive Tiziano.

“Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla”. Il suo consiglio è in base alla sua esperienza reale: “Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti, capaci di insegnare smisurata gratitudine – pensateci! Benvenuto a casa Gianni!!!”.

Ha pianto tanto Tiziano Ferro quando sono morti i suoi cani, ogni volta un dolore grandissimo ma è immensa la gioia di coccolare un altro cane, di toglierlo dal canile, di strapparlo all’eutanasia a cui era destinato perché nessuno lo voleva. Gianni già ringrazia con tutto l’amore possibile.

