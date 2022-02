Un dolore immenso per Laura Chiatti: “Riesco solo a darmi questa spiegazione”

Laura Chiatti non avrebbe mai immaginato di dovere dire addio alla sua cara amica Elena. Un lutto che non riesce a spiegarsi ma poi l’attrice la trova una giustificazione a questa morte, a tutto il dolore. E’ morta una parte della sua adolescenza, è morta una delle amiche a lei più care, che conosceva da tanto tempo. E’ sul suo profilo Instagram che Laura Chiatti scrive il suo addio ad Elena, è sui social che tira fuori la sua incredulità e la sua spiegazione. Forse Elena ha raggiunto la sua mamma, forse è lei che l’ha voluta accanto per non lasciarla mai più sola. Nelle parole di Laura Chiatti si intuisce la sofferenza che Elena ha provato nella sua vita. Racconta che solo tre giorni fa erano insieme, si erano incontrare e ancora una volta avevano riso tanto, insieme, come quando erano giovanissime, come sempre.

L’addio di Laura Chiatti all’amica che solo tre giorni fa era con lei

“La tua attitudine é sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà, forse perché sapevi di essere una farfalla… e le farfalle tornano sempre dalle mamme. Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena. Che lei ti abbia richiamato a se, per non lasciarti più” inizia così il post della Chiatti che poi ricorda gli anni con lei.

“Sei stata la mia adolescenza , parte di una vita che avrebbe dovuto impegnarsi un po’ di più con te, eri dentro ogni bellezza, eri il suono più rassicurante di ogni canto”. Pochi giorni fa erano insieme e le sembra impossibile che adesso non ci sia più. “Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Che tu possa rinascere , e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo. Ciao amore mio”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".