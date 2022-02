Gli auguri di buon compleanno a Roberto Baggio, è della figlia il “Ti amo” più bello

Oggi Roberto Baggio compie 55 anni, lo celebrano in tutta Italia ma gli auguri più belli per il suo compleanno sono quelli di sua figlia, Valentina. Sui social la primogenita di Roberto Baggio scrive gli auguri speciali, quei “Ti amo” colmi di tutto, di una vita speciale per entrambi. Valentina ha scelto le foto che rappresentano Roberto Baggio nei vari momenti della sua vita, abbracciato a lei, mentre fa la spesa al supermercato, con lei quando era piccola e scrive: “Auguri Papito del mio cuore”. Ma è tra le storie di Instagram che spiega perché lo ama così tanto ed è una lunga poesia d’amore con tanti versi, tanti ti amo, uno per ogni foto del suo adorato papà. Roberto Baggio è per molti il vero simbolo del calcio e di chi non si è lasciato cambiare dai soldi e dal successo.

Gli auguri di Valentina, la figlia di Roberto Baggio

“Ti amo perché sei bellissimo papà – poi la foto dei suoi genitori che si amano da sempre –

Ti amo perché hai scelto la mamma 40 anni fa e ancora siete due ragazzini innamorati (e stupendi).

Ti amo perché mi hai portata a Euro Disney quando eravamo a Parigi per ritirare il tuo Pallone d’oro” ed è questo il vero Roberto Baggio.

“Ti amo perché sei un uomo semplice, ti piace la natura e ti piacciono gli animali e mi porti in giro in Panda per osservare insieme il continuo evolvere della natura” ed è così che va in giro l’ex calciatore, con una Panda.

“Ti amo perché sei il fan numero uno del mio tiramisù. Ti amo perché tu e la mamma siete due cucciolini. Ti amo perché abbiamo una famiglia bellissima.Ti amo perché giochi con me a Scala 40 per ore. Ti amo perché vorrei un giorno un uomo come te, che dopo 40 anni insieme mi guarda ancora come tu guardi la mamma. Ti amo perché ho scritto di te, parlato di te, recitato (a sorpresa) per te” e non è finita.

“Ti amo perché io e te ci capiamo al volo. Ti amo perché un giorno sarai un nonno meraviglioso. Ti amo perché, se io e te andiamo a fare la spesa, svaligiamo un supermercato. Per noi la vita va celebrata. Ogni giorno! Ti amo papito. Auguri di buon compleanno. Per mille di questi giorni!”. Auguri Roberto!