Amanda Lear credeva di non superare l’operazione e ha fatto testamento

A gennaio Amanda Lear ha pubblicato una foto mostrandosi con vari tubicini in un letto di ospedale, oggi fa sapere che prima dell’operazione al cuore aveva scritto il testamento. Ha 82 anni, anche se resta sempre l’icona che è nella mente di tutti non è mai invecchiata ma Amanda Lear ha avuto davvero paura di morire. Credeva di non farcela a superare l’intervento, lo confida alla rivista Chi. Prima di mettere piede nella sala operatoria ha fatto testamento ma per fortuna è andata bene, adesso può dirlo, adesso che è in gran forma e ha avuto solo una gran paura. Certo non è stata una passeggiata ma ce l’ha fatta. Il suo cuore batte più veloce di prima e questo non è il massimo, deve quindi restare calma mentre lei ha anche più entusiasmo di prima.

Perché Amanda Lear si è operata al cuore

La Lear non dice molto sulla patologia che l’ha portata in sala operatoria. Era la prima volta che entrava in una sala operatoria e racconta che il giorno dell’operazione ha chiesto dei tranquillanti molto forti, era terrorizzata.

Alla rivista Chi confida: “E’ stato un brutto spavento, adesso sono in gran forma. Ho una euforia e un entusiasmo mai avuti prima. Il cardiologo mi ha consigliato di calmarmi. Pare che il mio cuore batta più veloce di prima”.

Ha avuto paura di non uscire vive dall’intervento al cuore e così ha scritto a chi andavano i suoi beni. “Prima di etrare il sala operatoria ho fatto testamento. Qualcosa ai gatti e tutte le mie scarpe Loboutin a una cara amica. Battute a parte, ho avuto paura. Il giorno dell’intervento ho chiesto i più potenti tranquillanti. Le dico solo che non ero mai entrata, in tutta la mia vita, in una sala operatoria. Alla mia tenera età ho ancora tutto: tonsille, appendice”.

Tutto questo le ha fatto capire che doveva ridimensionarsi, che nessuno è indenne dal dolore e adesso spende soldi in cliniche e ospedale ma sta tornando quella di sempre, anche a 82 anni.