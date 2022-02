La decisione di Anastasia Kuzmina stravolta dalla guerra in Ucraina

Siamo tutti sconvolti dalla guerra, dall’attacco della Russia all’Ucraina, possiamo solo immaginare chi come Anastasia Kuzmina sta vivendo con forte ansia e paura questo momento. L’insegnante di danza di Ballando con le Stelle ha deciso di lasciare i social, di chiudere Instagram, di non guardare altro perché in questi giorni ha bisogno di lucidità e di non aggiungere altra ansia alla pressione già così forte che ha dentro. Anastasia Kuzmina ha paura della guerra, come tutti, ma il suo stato d’animo è quello di chi è nata e cresciuta a Kiev, che conosce bene le città che adesso sono sotto attacco. I social per lei sono sempre stati il tramite per parlare del suo lavoro, per condividere belle emozioni, traguardi e affetti ma adesso ha bisogno di non leggere altro.

Anastasia Kuzmina stava facendo il possibile per portare in Italia i parenti

In Ucraina ha parte della sua famiglia, i suoi nonni, la zia sono a Kiev. Ben prima dei terribili sviluppi la ballerina aveva confidato che stava facendo il possibile per loro, per portarli in Italia: ” I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice. Sto seguendo l’argomento molto da vicino e per questo non me la sento di parlarne”.

Questa mattina come tanti Anastasia Kuzmina ha postato tra le storie di Instagram foto e notizie sull’attacco, la guerra, poi ha deciso di non seguire più Instagram. “Grazie per tutti i messaggi. Per ora tutto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia”.

La bandiera dell’Ucraina è la sua ultima foto su Instagram, non serve aggiungere altro. In tanti hanno commentato aggiungendo semplicemente un cuore. E’ terribile quello che sta accadendo, anche se i genitori di Anastasia e il fratello sono già da tempo lontani dal loro Paese, il dolore resta forte come la paura.