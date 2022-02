Charlene di Monaco si trasforma in eroina di un fumetto manga ma non torna a casa

Dopo tutte le supposizioni sullo stato di salute di Charlene di Monaco è lei a rompere il silenzio e anche se non si mostra, non appare, esce allo scoperto. Lo fa in un modo che nessuno si aspettava perché sarà la protagonista di un fumetto manga. Charlene Wittstock è ancora ricoverata nella clinica in Svizzera ma a Le Parisien ha rilasciato un’intervista e questo fa già tirare un primo sospiro di sollievo ai sudditi. Nessun accenno alle sue condizioni né al motivo per cui è ancora in clinica ma l’entusiasmo per il progetto arriva fino al Principato di Monaco. La principessa Charlene di Monaco sarà l’eroina di un manga giapponese e la sua gioia è coinvolgente, fa ben sperare, anche se non mancano le conclusioni di chi ha notato altro e non solo la buona notizia, l’entusiasmo, il ritorno, anche se solo in un’intervista della moglie di Alberto di Monaco.

Charlene di Monaco entusiasta protagonista del fumetto Blitz

“Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L’idea di partecipare mi è sempre piaciuta” si legge nell’intervista della principessa. Il fumetto già in uscita oggi è l’occasione per rompere il silenzio, perché era da più di due mesi che non si avevano sue notizie. Il mistero però resta perché tra le pagine di Le Parisien non ha detto nulla su come sta adesso, quando tornerà a Palazzo, quanto tempo dovrà ancora restare in cura.

Charlene Wittstock non ha nemmeno mai nominato il principe Alberto e questo per molti è il chiaro segnale che il divorzio tra loro è vicino. Nessun saluto, nessuna dedica a lui. Sarebbe stato il modo migliore per smorzare i pettegolezzi, per chiarire almeno il loro rapporto agli occhi di tutti e una volta per tutte.

Tutto resta in realtà avvolto nel mistero, rivedremo Charlene fumetto ma nessuno sa quando e se tornerà a casa, dal marito, dai gemelli. Nessuno è certo di cosa sia accaduto in Sudafrica e dopo il suo ritorno nel Principato di Monaco. Un ritorno che è durato pochissimo, il tempo di un abbraccio ai figli ma nemmeno quello di togliere la mascherina. Ognuno dice la sua sui problemi di salute della Wittstock, c’è anche chi parla di chirurgia estetica sbagliata, ma questo potrebbe bastare a tenere una madre lontana dai suoi figli?