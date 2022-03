Patrizio Rispo ha avuto due tumori, li ha sconfitti grazie alla prevenzione e al caso

Patrizio Rispo è da tempo testimonial della campagna per la prevenzione contro il cancro alla prostata ed è grazie a questa chiamata che si è salvato. E’ stato il professore Vincenzo Mirone ad insistere che lui facesse un controllo, la classica prevenzione a cui purtroppo molto si sottraggono. Rispo non aveva alcun sintomo, nessun fastidio, nessun disturbo ma ha detto sì alla visita con il primario di urologia del Policlinico della Federico II, da lì la diagnosi. Una diagnosi precoce della neoplasia che è così comune a tanti uomini. L’attore di Un posto al sole era già pronto per l’operazione in sala operatoria, era il 2016, saltò la corrente e per lui fu un chiaro segnale. Non si operò ma a Il Mattino Patrizio Rispo racconta che ha avuto due tumori, tolti dieci giorni fa. E’ già tornato al lavoro e sta benissimo.

Patrizio Rispo il giorno dopo l’intervento era già fuori dall’ospedale

Meno di due settimane fa è stato operato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, struttura dotata di una nuova tecnologia non invasiva a ultrasuoni focalizzati. Un macchinario che permette di evitare anche la radioterapia ma tornando alla diagnosi dei sei anni fa Patrizio Rispo spiega che da quel giorno è stato sotto stretta sorveglianza.

Ha seguito i controlli ogni sei mesi. Non fece più l’operazione a causa della corrente elettrica ma per l’attore di Unpa era il segnale di sua madre. Forse scaramanzia, forse altro , ha seguito l’istinto e oggi racconta: “Con il senno di poi, posso definirlo un miracolo. L’intervento nel 2016 sarebbe stato invasivo; con il trattamento di eccellenza, possibile grazie questa apparecchiatura, non ho avuto alcun tipo di conseguenze. Ma, sottoponendomi regolarmente agli accertamenti, non ho lasciato niente al caso”.

Continua a sostenere sempre le campagne di prevenzione, è l’unica grande difesa contro le malattie, contro il tumore. Aggiunge però che è necessario avere un atteggiamento positivo, combattivo per vincere la lotta.