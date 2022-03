Allegra Gucci parla per la prima volta: “Figlia di padre assassinato e madre incarcerata”

E’ a Vanity Fair che Allegra Gucci per la prima volta parla dell’omicidio del padre, dell’incarcerazione della madre, per lei uno tsunami quando aveva solo 14 anni. La figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani ha atteso 27 anni per dire la sua verità. Allegra Gucci ha vissuto un incubo ma che va ben oltre quello che possiamo immaginare. Non solo suo padre era stato assassinato e sua madre per questo era in carcere ma racconta anche degli squali che le giravano intorno mentre lei cercava solo una bolla per respirare. Era il 27 marzo del 1995 e un killer mise fine alla vita di suo padre, Maurizio Gucci, erede del famoso brand. Per quell’omicidio venne condannata l’ex moglie, madre di Allegra, Patrizia Reggiani, accusata di avere assoldato il sicario.

Allegra Gucci smonta alcune imprecisioni del film d Scott

“Ho fatto questa intervista, ho scritto questo libro perché ho due figli piccoli. Vedendo il clamore suscitato dal film House of Gucci, non volevo crescessero senza sapere la verità. Ho ricostruito i ricordi pezzo per pezzo. A volte ho provato dolore, altre un senso di liberazione. È la mia lettera a mio padre Maurizio. Perché mio padre Maurizio è sempre qui”.

Racconta di Paola Franchi, allora compagna del padre, che a poche ore dall’omicidio organizzò un trasloco dalla loro casa. Racconta anche della nonna Silvana: “A cui interessava soltanto il denaro e il potere che ne discende”. Di sua madre: “Non riesco mai a capire chi sia veramente. E ogni volta che provo a cercare uno spiraglio, fallisco”.

Tutta la sua verità è nel libro Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia. Vanity Fair anticipa l’uscita del libro con una copertina dedicata a lei che senza dubbio ha sofferto più di tutti dal quel 27 marzo di 27 anni fa.