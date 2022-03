Il sostegno di William e Kate Middleton all’Ucraina, le risposte a George e Charlotte

William e Kate Middleton continuano a dimostrare il loro sostengo all’Ucraina, dopo il tweet con cui hanno infranto il protocollo reale parlando in pubblico di politica sono stati in visita in un centro culturale ucraino a Londra. William e Kate hanno indossato la spilla per l’Ucraina; la duchessa di Cambridge ha scelto un maglioncino blu, chiaro il riferimento alla bandiera. Il centro culturale dove la coppia reale inglese ha incontrato numerosi volontari, nelle ultime due settimane, da quando è iniziata la guerra, è diventato particolarmente attivo nelle operazioni di raccolta e invidio di beni destinati all’Ucraina. Ovviamente Kate e William d’Inghilterra non si sono presentati a mani vuote, hanno portato barrette di muesli e vassoi di brownies al cioccolato fatti in casa.

William e Kate Middleton scioccati dalla guerra: “Ci sentiamo così inutili”

E’ la confessione fatta dal principe che ha confermato l’assistenza della Royal Foundation ai bambini ucraini. Ha anche confidato che i figli più grandi, George e Charlotte, hanno chiesto il perché della guerra: “Dopo averne parlato con i loro amici a scuola, sono tornati a casa chiedendo cosa stesse accadendo”. Risposte difficili da dare per un genitore che “deve scegliere attentamente le parole per spiegare cosa sta succedendo”.

La visita dei Cambridge è solo una delle tante loro dimostrazioni della solidarietà verso il popolo sotto assedio russo. “Il lavoro che i volontari stanno facendo qui per aiutare chi ha bisogno è fonte di ispirazione”, hanno scritto i duchi di Cambridge su Instagram dopo la visita. In un precedente tweet hanno mostrato chiara solidarietà: “Siamo con il presidente Zelensky e con tutto il popolo ucraino”.

Anche la regina Elisabetta ha lanciato un messaggio per l’Ucraina con la scelta dei fiori, dei colori, durane l’incontro con il premier canadese Justin Trudeau. Carlo e Camilla d’Inghilterra hanno parlato con alcuni membri della comunità ucraina e alcuni volontari, hanno visitato una cattedrale ucraina a Londra. Gesti chiari di piena solidarietà.