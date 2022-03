Il desiderio della Regina Elisabetta di incontrare la nipote Lillibet il prima possibile

Dicono che la regina Elisabetta sia addirittura disperata, che voglia a tutti i costi incontrare la piccola Lillibet, la figlia di Harry e Meghan Markle, che ha visto solo in videochiamata. Non è una nuova notizia che la regina Elisabetta non andrà più a Buckingham Palace ma vivrà a Windsor ed è proprio lì che vorrebbe incontrare la più piccola della royal family. La sovrana inglese ha 96 anni e gli ultimi anni non sono stati semplici per lei. Il distacco dell’amato nipote dalla famiglia, i dispiaceri che magari non conosceremo mai; la morte del principe Filippo, l’addio di alcuni tra gli amici più cari, tutti longevi ma non cambia molto, il dolore resta. La regina d’Inghilterra è appena guarita dal Covid, è tornata al lavoro, non tonerà a Buckingham Palace ma continua con fermezza, anzi non perde tempo.

La regina Elisabetta fa sapere di volere incontrare la figlia di Harry e Meghan

E’ il suo biografo che ha reso noto il desiderio della sovrana ma è sempre lei a decidere. Si è lasciata fotografare nel suo incontro con Trudeau davanti a un mazzo di fiori gialli e blu, il suo messaggio è inequivocabile. I suoi modi, le sue idee, la regalità sempre presente, l’educazione, il protocollo, mai un errore e tutto questo continua a contraddistinguere la regina inglese. Poche parole ma gli intenti sono chiari.

Dopo il Covid ha incontrato subito le persone più care della famiglia, l’amata nipote Beatrice, ovviamente Kate e William con i bambini, mancano però Harry e Meghan con i loro due figli, soprattutto manca l’incontro con la piccola Lillibet che ha 9 mesi e che non ha mai preso tra le braccia. Forse a giugno in occasione del Giubileo di Platino della Regina potrebbe essere il momento giusto per un incontro così tanto atteso. A tutti piacerebbe rivedere la royal family di nuovo unita come un tempo.