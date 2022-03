I gadget aziendali: personalizzare e regalare per farsi conoscere

Non vedono la luce del tramonto i gadget aziendali. Presenti davvero ovunque, anche in tv. Vediamo sui banconi televisivi le tazze, con il brand dell’azienda o il nome del programma ( pensate a programmi Sky come X-Factor o programmi Mediaset come il GF VIP o Pomeriggio 5). Il reality di Canale 5, ha persino investito sui gadget personalizzati da far creare ai concorrenti, vero riconoscimento di un marchio, il GF VIP. I gadget aziendali quindi non tramontano mai, anzi, si rinnovano sempre. Perchè se fino a qualche anno fa, pensare a un gadget faceva venire in mente un calendario, una agenda o una penna, bhè oggi siamo ben lontani da oggetti, che restano sicuramente utili, ma a volte banali. Il vero punto forte di un gadget aziendale, è che può essere perfettamente in linea con l’azienda che deve “rappresentare”. Per cui dimenticate le classiche penne e pensate anche ad altro: borracce termiche, utilissime per tutti, un vero classicone, in questi ultimi anni. Ma anche le shopping bag che hanno tra l’altro, il merito di poter essere viste da tutti ovunque, dall’università al parrucchiere, passando per il supermercato. E’ il modo più semplice per fari conoscere davvero ovunque, e con il minimo sforzo.

Come scegliere il miglior gadget per la vostra azienda

E’ evidente che ogni azienda dovrà pensare al gadget perfetto che sia una sorta di biglietto da visita, e non un oggetto banale, in cui non ci si possa identificare. Per cui se ad esempio, vi rivolgete a un pubblico femminile o rappresentate una realtà prettamente femminile, potreste puntare su oggetti che piaceranno molto alle vostre clienti, pensiamo magari a un ventaglio, perfetto gadget personalizzato da usare durante la stagione calda. Se volete identificarvi in un pubblico eterogeneo allora potrete variare: dalle magliette, ai capellini, passando per gli zaini. Molto importante nella scelta del target aziendale potrebbe essere anche l’età dei clienti, come anche l’età di chi lavora nell’azienda: se si vuole parlare ai giovani, meglio lasciar stare le penne, che ormai, la nuova generazione, non sa quasi tenere in mano! E se invece volete puntare sui classici allora non potrete che scegliere i quaderni, i taccuini anche in coloratissime versioni che piaceranno davvero a tutti.

Come fare colpo sui clienti: un gadget aziendale è per sempre!

Un po’ come un diamante, anche un gadget aziendale può avere il suo valore prezioso. Preziosissimo anzi. Perchè non appena darete il vostro omaggio al cliente, che riceverà gratis il suo bel gadget, potrete ammirare sul suo volto un sorriso di gratitudine che vi ripagherà dell’investimento fatto. Non c’è miglior cosa di un cliente che vi lascia con il sorriso, per cui si, il gadget personalizzato, resta un buon investimento.

Scegli Promotionice per i tuoi gadget aziendali personalizzati

Per avere ampia scelta nella vostra scelta, potrete navigare su Promotionice.com/it e analizzare tutti i prodotti presenti nel catalogo che vi permetteranno di scegliere i migliori gadget personalizzati per la vostra azienda. Tra le proposte più moderne, troverete anche degli altoparlanti personalizzati per telefoni cellulari, una vera chicca. Se siete nel campo della tecnologia ( ma non solo) stupirete sicuramente i vostri clienti con un prodotto di questo genere. Solo in questa categoria, potrete trovare oltre 220 prodotti. Restando sempre in questo ambito, su Promotionice è possibile acquistare anche dei gadget adatti davvero a tutti i clienti: chi non ha un cellulare o un tablet? E allora potrete puntare tutti su caricabatterie per tablet e dispositivi mobili. Non sbaglierete.

Non solo. I gadget personalizzati presenti su Promotionice potrebbero essere utili anche per una cena aziendale, da regalare a tutti gli invitati. Pensate ad esempio a dei ventagli, una tazza, un cappellino: un party in piscina potrebbe trasformarsi in qualcosa di unico e riconoscibile, da far invidia alla concorrenza.