Antonino Spinalbese al confine ucraino per aiutare chi scappa dalla guerra

Sulla scia dell’aiuto che Le Iene hanno portato al popolo ucraino anche Antonino Spinalbese ha fatto la sua parte. L’ex compagno di Belen ha fatto quello che fanno in molti e che non è poi così semplice ma nemmeno impossibile. Spinalbese è arrivato al confine ucraino con un van colmo di cose indispensabili alle tantissime persone che stanno scappando dalla guerra e con l’intenzione di portare in Italia chi volesse seguirlo. Tra le storie di Instagram ha mostrato il lungo viaggio, le varie pause caffè, la stanchezza e poi l’emozione per l’arrivo a destinazione. Lungo il tragitto ha incontrato altri che avevano la stessa stanchezza e la sua stessa emozione. All’arrivo al confine ucraino dopo tantissimi chilometri Antonio Spinalbese ha mostrato il suo sorriso e prima del ritorno a casa ha ammesso che è stata un’esperienza bellissima.

Antonino Spinalbese porta in Italia madre e figlia ucraine

In molti sui social l’hanno ringraziato per il suo gesto, altri hanno criticato un po’ tutto, dalle foto seduto sul van con a terra alcuni dei pacchi da consegnare alla solita frase che la beneficenza si fa in silenzio. E’ vero che Antonino ha raccontato tutto su Instagram ma è anche vero che adesso è un personaggio noto e che i suoi post, le sue storie, fanno rumore. Il suo è un esempio, un ottimo esempio di ciò che andrebbe fatto per aiutare un popolo in difficoltà, donne e bambini. In più adesso è un influencer e Instagram è una pare fondamentale del suo lavoro.

“Siamo riusciti a portare con noi madre e figlia” ha scritto poco fa spiegando: “Nei centri accoglienza in cui siamo stati abbiamo incontrato molte famiglie che hanno scelto di voler restare e attendere nel posto più vicino a casa, la fine di questa guerra”. C’è chi non riesce a lasciare il confine, chi non vuole ma tutti hanno bisogno di aiuto.