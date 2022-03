L’anello di Antonino Spinalbese per sua figlia Luna: “Sei il mio raggio di sole”

Antonino Spinalbese ha occhi solo per sua figlia Luna Marì, sembra infatti che dopo Belen non ci sia un’altra donna nella sua vita se non la sua bambina. Nell’ultimo post pubblicato sui social c’è un anello che colpisce, un’altra dedica alla sua Luna. Sembra una fede, Antonino la porta all’anulare, alla mano del cuore, ma non c’è nessun matrimonio, nessun fidanzamento da annunciare. Sul gioiello è inciso un nome: Luna Marì. “My Sunshine” commenta l’ex compagno di Belen: “Il mio raggio di sole”. E’ una dichiarazione d’amore bellissima ma non a tutti piace quell’anello, per qualcuno il nome della figlia incisa su quel gioiello e così esposto, mostrato, è un gesto plateale. Qualcuno suggerisce ad Antonino Spinalbese che avrebbe potuto fare un tatuaggio con il nome di sua figlia, visto che a lui piacciono tanto. Per altri è invece un gesto d’amore bellissimo, il messaggio di un papà innamorato della sua piccolina.

Tra i tanti commenti alla foto dell’anello c’è quello di Lucia Spinalbese, la sorella di Antonino. “Sei un amore” scrive per lue. Lo conosce meglio di chiunque altro, è un papà che ama tanto sua figlia.

Anche Belen di recente ha elogiato le qualità del suo ex compagno rivelando che è un papà bravissimo, sempre presente, come Stefano De Martino. Almeno in questo è fortunata, sono tantissimi i papà che una volta finita la storia d’amore si occupano poco o solo per dovere dei propri figli.

E’ una bimba fortunata Luna Marì, come Santiago, anche se tutto sarebbe stato più semplice se la vita avesse seguito i sogni di Belen Rodriguez. La showgirl e conduttrice argentina avrebbe voluto una famiglia sempre unita e con due bambini figli dello stesso padre. E’ andata in modo diverso ma solo e sempre per amore.