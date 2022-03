La moglie di Aldo Montano e le frasi su Putin: “Mi è sempre piaciuto, mi piace il nostro regime”. E’ bufera

Poche ore fa, Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, ha deciso di rispondere ad alcuni commenti sotto le sue foto su instagram, per dire la sua su quello che sta succedendo tra Ucraina e Russia. La guerra è iniziata da oltre 20 giorni e mentre tutto il mondo prende le distanze da Vladimir Putin, la moglie di Montano invece, spende via social delle parole di stima e riconoscenza nei confronti del presidente russo. Un atteggiamento che non è piaciuto ai suoi follower che forse si aspettavano una presa di posizione diversa. Ed è da ore ormai, che sia Olga che Aldo Montano, tacciono, dopo la bufera mediatica che li sta travolgendo.

Ma vediamo le parole di Olga, sui social.

Le parole di Aldo Montano su Putin

A chi le chiedesse quindi un parere su quello che sta succedendo, la Plachina ha risposto: “Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice. Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa.”

E poi le frasi che hanno destato scalpore: “ Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice”.

Olga quindi conferma che in questo momento è difficile esprimersi ma non ha intenzione di prendere le distanze dal suo paese, e dal suo presidente. L’atleta russa quindi commenta: “Purtroppo nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! “.

E ancora: “Ma non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa”.